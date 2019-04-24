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Akçalı Boya 23 Nisan çocuklarını sevindirdi

Dünya’nın en çok tercih ettiği boya markalarından Akçalı Boya, Tomurcuk Vakfı işbirliğiyle 23 Nisan’da çocukları sevindirdi. Tomurcuk Vakfı Resim Atölyesi öğrencilerinin resimlerini boyama kitabı haline getirerek Bauhaus Yapı Marketlerde ücretsiz dağıtılmasını sağlayan Akçalı Boya, sosyal sorumluluk projesiyle binlerce çocuğun sevincine ortak oldu.

Akçalı Boya 23 Nisan çocuklarını sevindirdi

Dünya’nın en çok tercih ettiği boya markalarından Akçalı Boya, Tomurcuk Vakfı işbirliğiyle 23 Nisan’da çocukları sevindirdi. Tomurcuk Vakfı Resim Atölyesi öğrencilerinin resimlerini boyama kitabı haline getirerek Bauhaus Yapı Marketlerde ücretsiz dağıtılmasını sağlayan Akçalı Boya, sosyal sorumluluk projesiyle binlerce çocuğun sevincine ortak oldu.

24 Nisan 2019 Çarşamba 16:17
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Akçalı Boya 23 Nisan çocuklarını sevindirdi

Her yıl 23 Nisan’da çocukları sevindiren Permolit Boya, bu Nisan’da da Tomurcuk Vakfı işbirliğiyle çocuklara boyama kitabı dağıttı. Sosyal Sorumluluk bilinciyle Tomurcuk Ressamların resimlerinden bir seçki oluşturarak boyama kitabı haline getiren Permolit Boya, Bauhaus Yapı Marketlerde boyama kitabını çocuklara hediye etti.

Zihinsel engeli bulunan çocukları çatısı altında toplayan Tomurcuk Vakfı öğrencilerinin çoğunluğunu Down Sendromlu çocuklar ve gençler oluşturuyor. Permolit Boya, bu öğrencilerin hayallerini yansıtan resimlerin bulunduğu toplamda 5000 adet boyama kitabını, sosyal sorumlukluk projesi kapsamında 23 Nisan çocuklarına ulaşmasını sağladı.

Akçalı Boya çatısı altında yıllardır birçok sosyal sorumluk projelerinde yer aldıklarını belirten Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı; Bu anlamda hayata geçirdiğimiz projeler içinde eğitime ve çocuklarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar bizi daha çok mutlu ediyor. Tomurcuk Vakfı çatısı altında çoğunluğunu Down Sendromlu çocukların oluşturduğu çocuk ve genç zihinsel engelli öğrenciler, şartlar ne olursa olsun üretmenin önünde hiçbir engelin bulunmadığını yaptıkları resimlerle bize gösterdiler. Biz de Akçalı Boya olarak, bu başarının daha fazla kişiye ulaşmasını istedik. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızla, 23 Nisan çocuklarına bu kitap vasıtası ile üretmenin önünde hiçbir engel olmadığını anlatmak istedik.  Bu güzel vasıta ile  tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum ” dedi.

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