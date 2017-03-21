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AKBANK'TA GREV KARARI 60 GÜN ERTELENDİ

21 Mart 2017 Salı 07:52
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Bakanlar Kurulu kararıyla, Akbank Türk Anonim Şirketi (T.A.Ş) Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerlerinde Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı 60 gün ertelendi.

AKBANK'TA GREV KARARI 60 GÜN ERTELENDİ
ANKARA (AA) - 
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısındaki Bakanlar Kurulu kararında, Akbank Türk Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararının, ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiğine yer verildi. 
Akbank'tan açıklama
Öte yandan, Akbank tarafından yapılan açıklamada, Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası'nın (Banksis) aldığı grev kararının Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelendiği, bu süre içerisinde uzlaşma sağlanamazsa, taraflardan birinin başvurusu üzerine, uyuşmazlığın Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu'nca çözümleneceği ve sürecin sona ereceği kaydedildi. 

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan Akbank açıklamasında, banka ile Banksis arasında, 17. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili arabulucu sürecinde taraflar arasında mutabakat sağlanamadığı ve Banksis tarafından grev kararı alındığı hatırlatıldı. Bu kararın, 6356 sayılı Kanunun 63'ncü maddesi hükmü gereğince, ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte görülmesi nedeniyle, Bakanlar Kurulu'nun 20 Mart 2017 tarih ve 2017/10038 sayılı kararıyla, 60 gün süreyle ertelendiği belirtilen açıklamada, "Bu süre içerisinde uzlaşma sağlanamaz ise taraflardan birinin başvurusu üzerine, Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu'nca düzenlenerek uyuşmazlık çözümlenecek ve süreç sona erecektir." ifadelerine yer verildi. 

Anadolu Haber Ajansı
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