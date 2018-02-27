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AKARYAKITTA MÜŞTERİNİN TERCİHİ YİNE DEĞİŞMEDİ

KalDer ve Ipsos’un ortak çalışması “Türkiye Müşterinin Sesi Araştırması”nda OPET bir kez daha zirveye yerleşti. Müşteri bağlılığının baz alındığı araştırma kapsamında, akaryakıt istasyonları sektöründe müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka üst üste 3’üncü kez OPET seçildi.

AKARYAKITTA MÜŞTERİNİN TERCİHİ YİNE DEĞİŞMEDİ

KalDer ve Ipsos’un ortak çalışması “Türkiye Müşterinin Sesi Araştırması”nda OPET bir kez daha zirveye yerleşti. Müşteri bağlılığının baz alındığı araştırma kapsamında, akaryakıt istasyonları sektöründe müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka üst üste 3’üncü kez OPET seçildi.

27 Şubat 2018 Salı 11:16
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AKARYAKITTA MÜŞTERİNİN TERCİHİ YİNE DEĞİŞMEDİ

KalDer tarafından gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti ve bağlılık araştırmalarına göre, 2006 yılından bu yana aralıksız müşteri memnuniyetinin zirvesinde yer alan OPET, bu sonuçla birlikte başarısını 12’inci yıla taşıdı.

Türkiye ekonomisine yön veren 11 farklı sektörde, 10 bin’i aşkın müşteriye kulak veren ‘TMS - Türkiye Müşterinin Sesi Çalışması’, bu yıl da sektörlerin kalite odaklı oyuncularını belirledi. KalDer (Türkiye Kalite Derneği) ve Ipsos’un gerçekleştirdiği, sektörlerdeki müşteri bağlılığını ölçmeye ve geliştirmeye odaklanan ‘Türkiye Müşterinin Sesi Araştırması 2017’ sonuçlarına göre akaryakıt sektöründeki sıralamada OPET, en yüksek TMS skorunu alarak bu alandaki sektör liderliğini devam ettirdi. Araştırmaya göre akaryakıt istasyonları sektöründe müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka yine OPET oldu.

OPET, BU SONUÇLA BİRLİKTE BAŞARISINI 12’İNCİ YILA TAŞIDI
OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, OPET’in değişmez liderliğini koruması nedeniyle görüşlerini dile getirdi ve şöyle konuştu: “Türkiye Müşterinin Sesi araştırmasında 3’üncü kez müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka seçilmeyi çok değerli buluyoruz. KalDer’in 2006 yılından bu yana yaptığı müşteri memnuniyeti araştırmalarında aralıksız olarak müşterinin tercihi olarak başarımızı 12’nci yıla taşımanın da gururu içindeyiz. Hedefimiz 2018 yılında da müşterilerimizde yarattığımız memnuniyet ve sadakati koruyarak sektörümüzün değişmez lideri olmaya devam etmek. Bu vizyon doğrultusunda akıllı istasyonlarımız, güler yüzlü, çalışkan hizmet ekibimiz, yüksek kaliteli ürünlerimiz ve değerli bayilerimiz ile birlikte çıtayı daha da yükseltmek için yeniliklere imza atacağız.”

“Türkiye Müşterinin Sesi” araştırması güçlü bir ekonomik gösterge yaratmak amacıyla ulusal bir değerlendirme sistemi ihtiyacından yola çıkılarak KalDer ve Ipsos işbirliğiyle tasarlandı. Üç yıldan bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) araştırmasının temel amacı; markaların, müşteri gözüyle, bağımsız bir çalışma çerçevesinde ölçümlenmesi ve veriler ışığında sektörlere ışık tutulması. Türkiye’de 11 farklı sektörde müşteri bağlılıklarını ölçmeye ve geliştirmeye odaklanan TMS, tüketicilerin gelecekteki davranışlarını global bir metrik olan Ipsos Loyalty Endeksi’ni referans alarak ölçüyor. TMS Endeksi, müşterinin davranışını “Markayı Tavsiye Etme” ve “Gelecekte Markayı Kullanmaya Devam Eğilimi” gibi metriklerin ötesinde bütünlüklü bir endeks sunuyor.

TMS 2017 kapsamında Akaryakıt İstasyonları, Beyaz Eşya, Binek Otomobil, Bireysel Bankacılık, Elementer Sigorta/Bireysel Emeklilik, GSM Operatörleri, Hava Yolları, İnternet Servis Sağlayıcıları, LPG Otogaz, Televizyon ve Tüplü Gaz olmak üzere toplam 11 sektör ve bu sektördeki markalar analiz edildi. Akaryakıt sektöründe skor üretilen ve karşılaştırılan markalar arasında OPET ilk sırayı aldı.

Basın Bülteni

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