Akaryakıt ve LPG sektörünün devleri buluşuyor

BÜYÜK BAYİ BULUŞMASI
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Petroleum Istanbul kapsamında düzenlenecek etkinlikler gündeme damga vuracak. Bunlardan birisi de 1 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te düzenlenecek olan Büyük Bayi Toplantısı. PÜİS Başkanı İmran Okumuş, TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar ve EPDK temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacakları Büyük Bayi Toplantısında sektörün ve bayilerin sorunları derinlemesine tartışılacak ve çözüm önerileri masaya yatırılacak. Bayiler toplantı kapsamında sorularını direkt olarak konunun muhatabına sorma imkanı yakalayacaklar. BAYİLERİ AĞIRLAYACAKLAR 4 gün boyunca yoğun bir şekilde geçecek olan Petroleum Istanbul 2017 Fuarı’nda PÜİS ve TABGİS, kuracakları stantlarda bayileri ağırlayacaklar.
EŞ ZAMANLI DÜZENLENECEK
Petrol, LPG, madeni yağ sektörleri ile bu sektörlere ürün ve hizmet sunan sektörlerin aynı çatı altında toplanacağı Fuar’la birlikte Gas& Power Network, 2. Elektrik, Doğal Gaz ve Alternatif Enerji, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı da eş zamanlı düzenlenecek. ENERJİ SEKTÖRÜNÜN BULUŞMA ADRESİ Petroleum Istanbul Fuarı bu yıl da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK başta olmak üzere enerji ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını özel sektör ile bir araya getirecek. Aynı zamanda Fuar ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir iş birliği platformu yaratacak Petroleum Istanbul 2017 Fuarı'nı, yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
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