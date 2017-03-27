Akaryakıt ve LPG sektörünün devleri buluşuyor Ülkemizde ve bölgemizde, alanının ilk ve tek etkinliği olan Petroleum Istanbul Fuarı, bu yıl kapılarını 13. kez açıyor. Alanında dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen fuarı Petroleum Istanbul, birçok yenilikle kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. 30 Mart- 2 Nisan 2017 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 13. Petroleum Istanbul Fuarı, yerli ve yabancı yüzlerce dev markayı, binlerce ziyaretçiyle buluşturacak. 125 milyar TL’nin üzerindeki ekonomik büyüklüğü ile Türkiye’nin lokomotif sektörleri olan petrol ve LPG piyasalarının gelenekselleşen buluşması, bu yıl enerji sektöründe büyük değişimlerin yaşandığı bir döneme denk gelmesiyle büyük heyecan yaratıyor. Petroleum Istanbul Fuarı’na, uluslararası enerji devi Vitol’e satışı geçtiğimiz Cuma gecesi duyurulan Petrol Ofisi, Türkiye’nin en büyük grubu olan Koç Holding’e bağlı enerji şirketleri Tüpraş, Opet ve Aygaz, uluslararası sermayenin Türkiye’deki en büyük temsilcileri Shell, BP, Lukoil, Socar, İpragaz, GO, Hypco, yerli sermayenin sektördeki öncü markaları Aytemiz, Bpet, Qplus gibi devler başta olmak üzere petrol ve LPG piyasalarının önde gelen tüm oyuncuları ile bu piyasaya hizmet, ekipman ve teknoloji üreten firmalar katılıyor. Fuarda ayrıca EPDK da stant kurarak geniş bir kadroyla sektörün tüm oyuncularıyla buluşuyor.



BÜYÜK BAYİ BULUŞMASI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Petroleum Istanbul kapsamında düzenlenecek etkinlikler gündeme damga vuracak. Bunlardan birisi de 1 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te düzenlenecek olan Büyük Bayi Toplantısı. PÜİS Başkanı İmran Okumuş, TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar ve EPDK temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacakları Büyük Bayi Toplantısında sektörün ve bayilerin sorunları derinlemesine tartışılacak ve çözüm önerileri masaya yatırılacak. Bayiler toplantı kapsamında sorularını direkt olarak konunun muhatabına sorma imkanı yakalayacaklar. BAYİLERİ AĞIRLAYACAKLAR 4 gün boyunca yoğun bir şekilde geçecek olan Petroleum Istanbul 2017 Fuarı’nda PÜİS ve TABGİS, kuracakları stantlarda bayileri ağırlayacaklar.



EŞ ZAMANLI DÜZENLENECEK

Petrol, LPG, madeni yağ sektörleri ile bu sektörlere ürün ve hizmet sunan sektörlerin aynı çatı altında toplanacağı Fuar’la birlikte Gas& Power Network, 2. Elektrik, Doğal Gaz ve Alternatif Enerji, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı da eş zamanlı düzenlenecek. ENERJİ SEKTÖRÜNÜN BULUŞMA ADRESİ Petroleum Istanbul Fuarı bu yıl da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK başta olmak üzere enerji ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını özel sektör ile bir araya getirecek. Aynı zamanda Fuar ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir iş birliği platformu yaratacak Petroleum Istanbul 2017 Fuarı'nı, yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.