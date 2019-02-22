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AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı belli oldu

AK Parti, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması nedeniyle boşalan TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterecek.

AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı belli oldu

AK Parti, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması nedeniyle boşalan TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterecek.

22 Şubat 2019 Cuma 11:52
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AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı belli oldu

Mustafa Şentop kimdir ?

1968 Tekirdağ doğumlu Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. TBMM Başkanvekilidir.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Son Güncelleme: 22.02.2019 11:59
Anahtar Kelimeler:
TBMM BaşkanlıkMustafa ŞentopAkp
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