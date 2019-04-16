AK Parti itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

AK Parti İstanbul seçim sonuçlarına olağanüstü itirazını yaptı.



AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz, seçimin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ya sundu.



AK Parti seçimde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Büyükçekmece için başvurmuştu. YSK, İstanbul sonuçlarıyla birlikte değerlendirmek üzere Büyükçekmece kararını ertelemişti.

BAŞVURU SONRASI AÇIKLAMA

Başvuru sonrası açıklama yapan Yavuz şunları söyledi:

"Bütün belgeleri YSK'ya sunduk. Seçim akşamından beri tüm Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Sıcağı sıcağına partiler ve YSK açıklamada bulunmuşlardı. YSK 28 bin farkla CHP'nin lehine seçimin bittiğine dair açıklamada bulunmuştu. Rakamlar her bir yerden ayrı görününcü bizim kendi kayıtlarımıza göre de çelişki olduğunu görünce İstanbul'a gittik. İlk etapta bu çelişkinin neden ibaret olduğunu araştırmaya başladık. Daha ilk akşamdan başlayarak maddi hataları düzeltmeye başladık. Gördük ki sadece maddi hata düzeltimi yoluyla başka yere kaydırılan oylar olduğunu gördük. Geçersiz oylarda da bizim olması gereken yaklaşık 6 bin oy başka yerlere kaydırılmış.

"ORTADA ŞÜPHE VAR, BUNU GİDEREMEDİK"

Burada ilginç bir nokta var. Oyların tamamı sayılmadı sadece yüzde 10'u sayıldı. YSK da oyların 4 ilçe ve 2 ilçedeki birer kurul hariç kalan ilçelerde sayılmasına müsaade etmedi. Ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Bu fark 13 bin 900'lere indi. Eğer tamamı sayılsaydı, şüpheyi kaldıracak adımlar atılsaydı seçim lehimize sonuçlanacaktı. Geçersizlere gelince maddi hatalara gelince yüzde 85,6 oranında oylar AK Parti lehine yazılmış. Olanlar seçmen iradesinin iç edildiğini gösteriyor.

"SAYIM DÖKÜM ÇİZELGELERİNDEN 5 BİN 388'İ MÜHÜRSÜZ"

Birkaç örnek vermek gerekirse; sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükler. Bu seçimlerin temeli dediğimiz sayım döküm çizelgelerinden 5 bin 388'i mühürsüz. 694'ünün imzasız olduğunu gördük. İkincisi kısıtlılar var seçimde yanına şerh düşülmemiş oy kullanımaz diye. Cezaevinde olanlar var. Cezaevini adres olarak gösterip oy verenler var. Hükümlü olanlar var. Yanına oy kullanamaz şerhi düşmeden 5 bin 287 hükümlü seçmen kayıtlarında yer almış. Üçüncüsü kayıp oylar var. Eksik veya fazla olan sayı burada 25 bin kadar bir sayı. Eksik veya fazla çıkan imzadan ve kayda geçen sayı 25 binleri buluyor. Sandık başkanları ve memur üyelerin durumu var. 62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlileri arasından seçilmemiştir. Bunların arasında KHK ile ihraç edilmiş olanlar var.

"16 BİN 884 OY BAŞKA YERLERE YAZILMIŞ"

Biz tüm bunlara dayalı olarak olağanüstü itirazımızı yaptık. Seçimin iptali ve yeniden yapılması için itiraz dilekçemizi verdik. Bir kısım oyları düzelttiğimizde 16 bin 884 oy AK Parti lehine yazılması gerekirken başka yerlere yazılmış. Aradaki fark bugün itibariyle 13 bin 900'e kadar inmiş duumda. İşin içinde tam bir organize usulsüzlük var. Tam bir seçim yolsuzluğu var."

AK Parti seçimde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Büyükçekmece için başvurmuştu. YSK, İstanbul sonuçlarıyla birlikte değerlendirmek üzere Büyükçekmece kararını ertelemişti

Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz'un açıklamasının ardından itiraz dilekçesinin ayrıntıları da ortaya çıktı:

3 BAVUL DOLUSU BELGEYLE İTİRAZ EDİLDİ

AK Partili Yavuz, partisinin İstanbul’da seçimin iptal edilmesi talebini desteklemek için yanında üç bavul belge götürmüştü. Sayılan usulsüzlüklerle ilgili belgeleri, üç ayrı bavulla YSK'ya sunan AK Parti'nin itiraz dilekçesinde, "Tüm bu hata ve usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organize şekilde yapıldığını göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

44 SAYFALIK İTİRAZ DİLEKÇESİ YSK'DA

AK Parti'nin ekleri hariç 44 sayfadan oluşan itiraz dilekçesinde, seçimin iptali ve yenilenmesine ilişkin bazı gerekçeler şöyle sıralandı:

'1 MİLYON OYUN AKIBETİ BELİRSİZ'

AK Parti’nin itiraz dilekçesinde, 5 bin 338 adet mühürsüz, 694 adet imzasız, 214 adet boş, 498 adet eksik, 901 adet rakam belirtilmemiş, bin 115 adet sayısı eksik oy sayım ve döküm cetvelinin söz konusu olduğu iddiasına yer verildi.

AK Parti’nin tespitlerine göre, toplam 8 bin 848 adet usulsüz düzenlenmiş oy sayım ve döküm cetveli bulunuyor. Bu durumun 1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyla ilgili ‘belirsizlik’ yarattığı öne sürüldü.

'OY KAYDIRMALARI'

Dilekçede, AK Parti lehine çıkan oyların sayım ve döküm cetvelinden sandık sonuç tutanağına geçirilirken, eksik yazıldığı ve bu hataların ilçe birleştirme tutanaklarına da yansıdığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Öyle ki bazı sandıklarda AK PARTİ Büyükşehir Belediye Başkan Adayının aldığı oy, sandık sonuç tutanağına (0) ve (1) olarak geçirilmiş; yapılan itirazlarımız sonrasında sandık kurullarının hazırladığı bu tutanakların tamamen usulsüz ve maddi gerçeklere aykırı olduğu ortaya çıkmıştır. Birçok sandıkta yaşanan bu usulsüzlükler, seçim sonuçları hakkında ciddi şüphelere yol açmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, kasten veya sehven yapılan hatalar sonucunda, AK Parti'nin geçerli oyları gerçekte aldığı geçerli oylardan az, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de gerçekte aldığı oylardan fazla oy almış gibi gösterilmiş olup; bu durum, seçimin neticesine müessir bir hal teşkil etmektedir."

Söz konusu iddiaya örnek olarak da Arnavutköy, Bayrampaşa, Bağcılar'da AK Parti'nin önde olduğu sandıklarda, eksik yazılan oylar gösterildi.

"YASAYA AYKIRI SANDIK SONUÇ TUTANAĞI"

AK Parti'nin, seçim iptaline ilişkin bir başka gerekçesi ise sandık sonuç tutanaklarının düzenlenmesi oldu. Bu kapsamda geçersiz oyların hesaplanmasında hatalar yapıldığına dikkat çekilen dilekçede, birçok geçersiz oyun, neden geçersiz olduğunu tutanaklarda belirtilmediği vurgulandı.

Dilekçede Ataşehir, Bağcılar, Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Esenler, Sarıyer, Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan ilçelerindeki bazı sandık tutanaklarında, 'geçersiz oyların geçersizlik nedeninin belirtilmemiş olması' delil olarak sunularak şu görüşlere yer verildi: "İstanbul genelinde ilk etapta kullanılan oyların 320 bin civarı geçersiz iken, itirazlarımızdan sonra, geçersiz oyların sayısı 314 bin 243'e düşmüş olup, bu durum 1. ve 2. parti arasında oy farkının çok cüzi olduğu dikkate alındığında seçim sonuçlarını etkileyecek ve kazananı değiştirebilecek nitelikte olduğu aşikârdır."

"35 BİN GEÇERSİZ OY CHP LEHİNE YAZILDI"

AK Parti seçim iptalini gerektiren durumlardan birinin ise AK Parti'ye verilen ve geçerli sayılması gereken bir kısım oyun geçersiz sayılmasını gösterirken, yırtık, birden fazla mühür basılmasının oyu geçersiz hale getirmeyeceği şu ifadelerle savunuldu: "Sandık kurullarının iş ve işlemlerine yönelik İlçe Seçim Kurulları'na yapılan itiraz dilekçelerinde belirttiğimiz üzere; AK PARTİ'ye verilen ve geçerli sayılması gereken oylardan bir kısmı AK PARTİ'ye ait sütuna birden fazla EVET mührü basılmış olması, bir kısmı zarfların açılması sırasında kazaen yırtılmış olması, bir kısmı hafif lekeli olması, bir kısmı ise oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mührünün oy pusulasının diğer kısımlarına çıkması nedeniyle geçersiz sayılmıştır. Oysa, 298 sayılı Kanunun 101. maddesi ile Örnek 138 sayılı Genelgenin 42. maddesi gereğince bu sebepler oy pusulasını geçersiz hale getirmez."

Dosyaya, bu şekilde önce geçersiz sayılan, daha sonra her iki parti lehine de geçerli sayılan tutanaklar örnek gösterildi. Buna karşın karalanmış, çizilmiş, karalanmış oy pusulalarının CHP lehine geçerli sayıldığı savına yer verilen dilekçede, "CHP lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda geçersiz olması gereken oyların toplamı 35 bin civarında olup, bu oy sayısı seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecek derecede önemli bir olaydır"ifadelerine yer verildi.

"16 BİN PUSULA EKSİK"

Dilekçede, oy kullanan seçmen sayısı ile sandık sonuç tutanaklarına işlenen oy sayıları arasındaki farkın da iptal gerekçesi olması gerektiği vurgulandı:

" 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul ilinde yapı an Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde toplam 31 bin 280 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı ile tutanaklara işlenen oy sayıları karşılaştırıldığında, 18 bin 174 sandıkta kanunun aradığı eşitliklerin sağlanmış olduğu; buna karşın 12 bin 410 sandıkta rakamsal olarak tutarsızlıkların olduğu ve eşitliğin sağlanamadığı görülmektedir."

"ÖLÜLER, HÜKÜMLÜLER YERİNE OY KULLANILDI"

AK Parti dilekçesinde, iptale gerekçe olarak, 'kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü' kişilerin oy kullanılması gösterildi. Dilekçeye göre "2 bin 308 kısıtlı seçmen, bin 229 yerine oy kullanılan ölü seçmen, 10 bin 290 hem cezaevinde hem de başka seçmen listesinde kayıtlı seçmen, 5 bin 287 İstanbul seçmen listesinde kayıtlı hükümlü seçmen, 236 İstanbul'da yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmen kaydı" tespit edildi. AK Parti, bu şekilde kullanılan oy miktarının 19 bin 350 olduğunu ifade etti.

"22 BİN ZİHİNSEL ENGELLİ OY KULLANDI"

'Seçimi sakatlayan' bir başka konunun zihinsel engellilere oy kullandırılması olduğu savunularak, dilekçede bu durum şöyle anlatıldı: "Parti görevlilerimizin oy verme gününden sonra yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, İstanbul'un 39 ilçesinde zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü toplam 21 bin 782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı ve sandıklarda oy kullandığı belirlenmiştir. Zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli oldukları tespit edilmiştir."

"19 BİN KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN SANDIK GÖREVLİSİ VAR"

AK Parti'nin dilekçesinde sandık başkanı ve sandık kurulu üyelerinin kamu görevlisi olması gerektiğinin yasal zorunluluk olduğu anımsatılarak, 31 bin 280 sandık başkanından, 6 bin 539'unun kamu görevlisi olmayanlar, yine bu sandıklarda görev yapan sandık kurulu üyesinin de 13 bin 84'ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından seçildiği belirtildi.

Bu rakamın toplamının da 19 bin 623 olduğu kaydedildi. Sivil, askeri personel gibi kamu görev yapamayacak olanların listeye eklendiği ve görev verildiği iddiasına da yer veren dilekçede, "Kanuna aykırı biçimde sandık kurulu başkanlığı ve sandık kumlu memur üyeliği görevlendirmeleri esasen tam kanunsuzluk halidir. Dolayısıyla bu sandıklarda yapılan tüm seçim iş ve işlemleri yok hükmündedir." dendi.

''SEÇİM NETİCESİNDE MÜESSİR OLAYLAR VE HALLER..."

Dilekçeye göre AK Parti’nin talebi şöyle: “31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan ‘seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller’ ve bu şekildeki oyların iki parti arasındaki oy farkını kapatır sayıda bulunması ve tam kanunsuzluk nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin; Anayasa’nın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. maddeleri ile 298 Sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine karar verilmesini arz ederiz.”