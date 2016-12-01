AK Parti Erzurum İl Teşkilatı istifa etti

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, "Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapılması planlanan 6. Olağan Kongrede aday olmayı düşünmediğinden ve daha sağlıklı bir kongre süreci yürütülmesini düşünerek bugün itibariyle yönetim kurulu üyelerimle istifa kararı aldık." dedi.

Yeşilyurt, parti binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 aydır AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdürdüğünü hatırlattı.

Göreve geldiği günden bu yana birçok seçimde görev aldıklarını ve çok sayıda kongre ile toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeşilyurt, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapılması planlanan 6. Olağan Kongrede aday olmayı düşünmediğinden ve daha sağlıklı bir kongre süreci yürütülmesini düşünerek bugün itibariyle yönetim kurulu üyelerimle istifa kararı aldık. Kararımızın, partiye, şehre ve ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum. AK Parti'de 2003 yılından beri il yöneticiliği, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı gibi çok şerefli görevleri hakkıyla ifa etmeye çalıştım. Recep Tayip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım gibi 3 müstesna genel başkanla çalışma bahtiyarlığını yaşamış bir kardeşiniz olarak ülkeme ve partime bu hizmetleri yapmamı nasip eden Allah'a şükrediyorum. Ak davada asla makam sevdalısı olmadık. Görevimizi değil, manevi değerlerimizi ve davamızı üstün kılmaya çalıştık. Makamla büyümeye değil nefsimizle küçülmeye çalıştık. Mevkimizle kibirlenmedik."

Yeşilyurt, niyetlerinin ve hedeflerinin her zaman devlete ve millete hizmet etmek olduğunu belirterek, kendilerinden sonra görevi devralacak olan yeni il yönetimine başarılar diledi.

Toplantının sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Yeşilyurt, birbirine sarılarak helallik aldı.

Basın toplantısına, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Anadolu Haber Ajansı