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AirTies'ın Türk mühendisleri yeni nesil kablosuz teknoloji üretecek

28 Mart 2017 Salı 13:23
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Kablosuz Ağ Teknolojileri alanında Dünyanın 1 numarası olan AirTies, Ar-Ge merkezini İzmir'deki yeni yatırımıyla büyütüyor. Geleceğin en iyi mühendisleri Ar-Ge faaliyetlerini bu merkezde yürütecek.

AirTies'ın Türk mühendisleri yeni nesil kablosuz teknoloji üretecek
Dünya genelinde 20 milyondan fazla ürüne ve İstanbul’da ödüllü bir Ar-Ge merkezine sahip AirTies, İzmir’de yepyeni bir Ar-Ge ofisi açtı. Bu yeni Ar-Ge ofisiyle AirTies’ın hedefi, Türk mühendislerden oluşan güçlü kadrosuyla, yenilikçi ve kablosuz ağ sistemleri sektörüne yön veren teknolojileri geliştirmeye devam ederek, dünyaya ihraç etmek. Şu an Amerika’nın Texas ve California eyaletlerinde, İstanbul ve Erzincan’da ofisleri bulunan AirTies’ın İzmir Ar-Ge ofisi, kablosuz ağ ve internet TV alıcıları konusunda yeni teknolojiler geliştirmek ve yakın çevresinde kurduğu test evleri ile gelişmiş test sistemleri geliştirmek ve uygulamak için tasarlandı. "Whole Home Wifi" ve “Wi-Fi Mesh“ (evin her yerinde kullanılabilen kablosuz erişim) teknolojisinde "Dünyanın 1 numarası" olan AirTies, teknoloji çözümleri ile hali hazırda dünyaya yazılım ve donanım ihraç etmektedir.

AirTies Kablosuz İletişim A.Ş - Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Taşkın İzmir AR-GE ofisi açılışıyla ilgili olarak: “AirTies fırsatlarla dolu ve dünyaya açılmış konusunda oldukça ileri Ar-Ge çalışmaları yapan bir firmadır. Ar-Ge odaklı insan kaynağına yani mühendislerine, yatırım yaparak büyüme hedefiyle yol alan AirTies ailesi olarak, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge birimlerimizde, daima yenilikçiliği destekleme odaklı yönetim anlayışı uygulanırken, çalışanlara da yetkinliklerini ortaya koyabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Türkiye’deki genç mühendislerin iyi eğitildiği ve meslek hayatında kendini geliştirebildiği ortam sunulduğu takdirde, çok büyük isler başarabildiğini AirTies’in mühendislik kadrolarında görüyoruz. Ar-Ge ofisimizi özellikle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampusuna kurarak, hem yeni mezun olan mühendislere, üniversitede öğrendikleri teknik bilgiyi pratiğe dökme olanağı ve çalışma alanı sunmak, hem de üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, İzmir'de açılan Ar-Ge merkezimiz ile çok daha ileri seviye teknolojiler üretip, en iyi mühendislerimizle dünyaya seslenebilmek. İzmir Ar-Ge ofisimiz, mühendislerimiz için gelişim ve büyüme merkezi olacak” dedi.

AirTies Hakkında
Kablosuz Ağ Teknolojileri alanında pazar liderliği hedefiyle ABD Silikon Vadisi'nden Türkiye'ye dönüş yapan idari ve teknik bir ekip tarafından 2004 yılında kurulan AirTies, uzman Ar-Ge ekibiyle, aynı ev içerisinde birden fazla TV, notebook, PC ve oyun konsoluna kablosuz, yüksek çözünürlüklü veri ve medya aktarımı konusunda kendi ürünlerinin donanım ve yazılımlarını tasarlamaktadır. Ürün portföyünde gelişmiş kablosuz ağ yazılımı ve kablosuz yerel ağ cihazları ile internet tabanlı televizyonlar için set üstü kutular (set top box) yer almaktadır. Kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunabilmek için, ürünlerinde ileri teknoloji ve özellikleri barındıran AirTies, tek bir tuş ile kablosuz entegrasyon sağlayan ödüllü teknolojisinin yanı sıra ev içi kablosuz internet erişiminde yüzde 100 kapsama alanı sağlamaktadır. AirTies’ın dünya çapında kullanımda olan 20 milyondan fazla ürünü bulunmaktadır.
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