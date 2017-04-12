AirTies Ar-Ge ekibini büyütüyor

Ar-Ge kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Başarılı mühendislerden oluşan güçlü kadrosuyla, yenilikçi ve kablosuz ağ sistemleri sektörüne yön veren teknolojileri geliştiren AirTies, genç ve tecrübeli mühendisler için dünyaya açılan güçlü bir kapı olacak.

Şu an Amerika’nın Texas ve California eyaletlerinde, ayrıca İstanbul ve Erzincan’da ofisleri bulunan AirTies’ın İzmir Ar-Ge ofisi, kablosuz ağ ve internet TV alıcıları konusunda dünyaya yeni teknolojiler geliştiriyor. AirTies geliştirdiği tüm teknolojileri, Ar-Ge merkezinin yakın çevresine kurduğu ve içinde insan hareketlerini simule eden robotların bulunduğu “test evleri” ile kontrol ediyor. AirTies'ın geliştirdiği modem, router gibi tüm cihazlarda kullanılan yazılımların kontrolleri, şirketin kendi mühendisleri tarafından geliştirilen 3G teknolojisine bağlı uzaktan yönetilebilen robotlar ile ve bu test evlerinde yapılıyor.

AirTies Kablosuz İletişim A.Ş - Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Taşkın; AirTies olarak Ar-Ge merkezimiz ve güçlü kadromuz ile dünyaya teknoloji geliştiriyoruz. İzmir'de açtığımız yeni merkezimiz için 40' a yakın yeni mühendis istihdam edeceğiz. Yeni teknolojiler geliştirmek için her zaman kalifiye mühendislere ihtiyaç duyuyoruz. AirTies dünyaya açılmış ve fırsatlarla dolu bir firma. Ekibimiz bizim için çok değerli ve bu alana ciddi bir yatırım yapıyoruz. Çalışanlarımızın yetkinliklerini ortaya koyabilecekleri çok huzurlu bir ortamın yanı sıra, teknoloji alanında dünyayı çok yakından takip edebilecekleri müthiş fırsatlar sunuyoruz. Amaçlarımızdan biri de çok yetenekli Türk Mühendislerinin beyin göçünü engelleyebilmek.

AirTies Ar-Ge merkezi ile Türkiye’den dünyaya teknoloji üretebilmenin haklı gururunu taşıyor ve bu alanda emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz". dedi

AirTies Hakkında

Kablosuz Ağ Teknolojileri alanında pazar liderliği hedefiyle ABD Silikon Vadisi'nden Türkiye'ye dönüş yapan idari ve teknik bir ekip tarafından 2004 yılında kurulan AirTies, uzman Ar-Ge ekibiyle, aynı ev içerisinde birden fazla TV, notebook, PC ve oyun konsoluna kablosuz, yüksek çözünürlüklü veri ve medya aktarımı konusunda kendi ürünlerinin donanım ve yazılımlarını tasarlamaktadır.

Ürün portföyünde gelişmiş kablosuz ağ yazılımı ve kablosuz yerel ağ cihazları ile internet tabanlı televizyonlar için set üstü kutular (set-top box) yer almaktadır. Kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunabilmek için, ürünlerinde ileri teknoloji ve özellikleri barındıran AirTies, tek bir tuş ile kablosuz entegrasyon sağlayan ödüllü teknolojisinin yanı sıra ev içi kablosuz internet erişiminde yüzde 100 kapsama alanı sağlamaktadır. AirTies’ın dünya çapında kullanımda olan 20 milyondan fazla ürünü bulunmaktadır.

Türkiye’den dünyaya teknoloji geliştiren AirTies, Türk mühendislerine yatırım yaparak