AİLE BAKANLIĞI AVRUPA'DA 600 OLAYI İNCELİYOR

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin maruz kaldığı çocuk kaçırma, yasa dışı çocuk alıkonulması, istismar, çocukların velayeti, aile birleşimi ile Alman Gençlik Dairelerince ailelerinden alınan çocukların da içerisinde bulunduğu 600 vaka dosyası üzerinde çalışılıyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yurt dışındaki Türklerin yaşadığı sosyal, kültürel, ekonomik ve ailevi sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 2015'te Düsseldorf'ta hayata geçirilen "aile ateşeliği" sistemi üzerinden çok sayıda vatandaşa destek sağlandı.

Yurt dışında 7 müşavirlik ve 13 ateşelikle Türk ailelerinin yanında olmayı hedefleyen Bakanlık, Berlin, Paris, Brüksel, Stockholm, Londra, Oslo Lahey büyükelçilikleri nezdinde müşavirlik kurmayı hedefliyor. Ayrıca bu yıl içerisinde Köln, Münih, Hamburg ve Stuttgart'ta aile ateşeliklerinin açılması üzerine de çalışmalar yürütülüyor.

Öte yandan, Türkiye'den başka bir ülkeye herhangi bir nedenle göç eden veya yurt dışıyla bağı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu vatandaşların karşılaştığı ailevi ve sosyal sorunların çözümü için geçen yıl başlatılan "Uluslararası Sosyal Hizmet Vaka Çalışmaları" sistemi üzerinden de vatandaşların sosyal sorunlarına çözüm bulunuyor.

- 600 vakaya destek

Bakanlığın verilerine göre, Uluslararası Sosyal Hizmet Faaliyetleri Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu ile iş birliği halinde yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar yasa dışı çocuk alıkonulması, boşanmış aileler ve çocuklarla ilgili sorunlar, aile birleşimi, çocuk refahı, ebeveynlik, velayet, vesayet, kurumsal yerleştirme, ziyaret hakları, çocuk ı̇stismarı ve ı̇hlali, çocuk kaçırma, ı̇letişimin yeniden kurulması, ı̇kamet hakları gibi konularda 600 vaka dosyası incelemeye alındı.

Yurt dışında yaşayan Türkler tarafından sadece 2016'da gelen şikayet ve başvurular üzerine ise 383 vakaya yönelik çalışma başlatıldı.

- Gençlik Dairelerine karşı "koruyucu aile" modeli

Bakanlığın incelemeye aldığı olaylar arasında, Alman Gençlik Dairelerince çeşitli sebeplerle ailelerinden alınan ve Alman ailelere verilen çocuklar da bulunuyor.

Türk çocuklarının kendi kültüründe yetişmesini sağlamak amacıyla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara "koruyucu aile" modelini tanıtmak üzere çalışmalar yürüten Bakanlık, bu kapsamda geçen yıl dört büyük etkinlik düzenledi. 500'ün üzerinde Türk'ün katıldığı bu etkinliklerde 110 ailenin aday "koruyucu aile" olması sağlandı.

Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Düsseldorf Ataşeliğince geçen yıl çocukları alınan ailelere, çocuklarını geri alabilmeleri veya çocuklarıyla görüşebilme haklarını kullanabilmeleri için destek sağlandı.

Anadolu Haber Ajansı