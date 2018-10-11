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Ahşap ve mermer deseni ilk kez bir arada!

Birçok alanda Türkiye’yi yeniliklerle buluşturan ve ilklere imza atan Yıldız Entegre sizi alışılmışın dışında, yepyeni bir deneyimle buluşturuyor. Türkiye’de ilk kez bir parkede ahşap ve mermer deseni bir arada kullanılıyor. Yeni Varioclic Wood&Stone serisine; ahşap ve mermer görünümüyle, muhteşem uyumuna hayatınızda yer açın.

Ahşap ve mermer deseni ilk kez bir arada!

Birçok alanda Türkiye’yi yeniliklerle buluşturan ve ilklere imza atan Yıldız Entegre sizi alışılmışın dışında, yepyeni bir deneyimle buluşturuyor. Türkiye’de ilk kez bir parkede ahşap ve mermer deseni bir arada kullanılıyor. Yeni Varioclic Wood&Stone serisine; ahşap ve mermer görünümüyle, muhteşem uyumuna hayatınızda yer açın.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:37
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Ahşap ve mermer deseni ilk kez bir arada!

Yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken Yıldız Entegre, piyasaya sunduğu yeni renk ve desen seçenekleriyle de bu öncü rolünü sürdürüyor. Birbirinden şık ve göz alıcı desenleri sayesinde Wood&Stone serisi parkeler, ilk bakışta bile klasik parkelerden ayrılıyor. Özel yapısı ve özgün tarzıyla farkını hemen ortaya koyuyor. Wood&Stone serisi, özel yüzey yapısı sayesinde gözünüze olduğu kadar duyularınıza da hitap ediyor. Ahşaba çok yakın yüzeyi ile doğallığı sayesinde dokunulduğunda gerçek yüzey hissini yaşatıyor. Yıldız Entegre, Wood&Stone serisini üretirken eşsiz medeniyetlerin ardında bıraktığı izlerden esinlendi. Dokusu ile birbirinden etkileyici 6 farklı renk seçeneği ile tarihte derin izler bırakan medeniyetlerinin gücünü modern çağ mimarisiyle birleştirerek günümüze taşıdı. Bu seri evinize, ofisinize çok yakışacak.

UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM

Yıldız Entegre üstün kaliteden de ödün vermiyor. Wood&Stone serisi ürünlerin yüzey aşınma derecesi de oldukça yüksek. Çizilmez ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlıyor, üstelik kolay silinebiliyor. Yıldız Entegre Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Ormancı; “Wood&Stone serimiz AC5 33. sınıf 8 mm olarak üretiliyor. Müşterilerimizin beğenisine sunduğumuz bu yeni serimizde özellikle tasarımcı bakış açısından hareket ettik, çok sayıda dekoru ve modern uygulama hallerini inceledik. Seride ortak tema tarihin izlerini taşıyan imajların zeminde bir araya getirilmesi üzerinedir. Esin kaynağımız da büyük oranda bu oldu ve seride yer alan 4 dekorumuza Asur, Babil, İnka, Hitit gibi isimler verdik. Diğer 2 dekorumuzdan biri olan Göztepe, deneyimleyenlerden büyük beğeni alıyor. Kullanıcılar binlerce yıllık çini dekorlarını farklı yapı malzemeleri ile görmeye alışkın ancak parke uygulaması görünce şaşırıyorlar, dikkatlerini çekiyor. Bir diğer dekorumuz da Karşıyaka ismi ile kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır. Ahşap sıcaklığını ve motiflerini zeminlere yansıtan bu dekorumuz modern mekanları şekillendirecek. Özellikle Avrupa’da son yıllarda ön plana çıkmaya başlayan bu yaklaşımları Türkiye’ye taşımanın ve öncülük etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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