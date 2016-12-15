AGT, Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri Sektörü’nün ilk Ar-Ge merkezini kurdu

Yeni ürün ve teknolojilerde söz sahibi olan AGT, sektör trenlerini belirlerken ürün gamını geliştirmeyi, mevcut patentli ürünlerine yenilerini eklemeyi de sürdürüyor. İnovasyona yatırım yapan ve bu doğrultuda orman ürünleri sektöründe bir ilki gerçekleştiren firma, Antalya’daki üretim tesisi bünyesinde AGT Ar-Ge Merkezi’ni kurdu. Aynı zamanda Antalya’nın da ilk Ar-Ge Merkezi olma özelliğini taşıyan merkezde, 16 araştırmacı ve 6 teknisyenle toplam 22 profesyonel istihdam ediliyor ve ilave 3 destek personeli görev yapıyor. 415 m² ofis alanı ve 130 m² test alanıyla toplam 545 m² lik alana kurulan Ar-Ge Merkezi, son teknolojiyle donanmış laboratuvar ve test alanıyla da dikkat çekiyor.

AGT Ar-Ge Merkezi, mobilya sektöründe katma değeri daha da yüksek ürünler ortaya çıkarmayı hedefliyor. Kimya ve malzeme bilimleri dalında araştırmalar yaparak mevcut ürünlerin fiyat ve performanslarını iyileştirmeyi amaçlayan merkezde, yenilikçi üretim metotları ve yeni yazılımlar geliştirilerek üretim süreçlerindeki verim arttırılacak.

Ar-Ge Merkezi ile, sektörde önemli bir alanda öncülük yaptıklarını dile getiren AGT Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Grup Başkanı Şirzat Subaşı “Dünya dördüncü Sanayi Devrimi’nin eşiğinde. Türkiye Endüstri 4.0 Platformunu’nun partner firmalarından biri olarak, inovasyona büyük önem veriyoruz. AGT Ar-Ge Merkezi ile markamızın genlerinde bulunan yenilikçilik özelliğini sistematik bir şekle dönüştürmüş olduk. Bu sayede sektörümüzde trendleri belirleyen ve kullanıcıya fayda sağlayan yepyeni ürünler ortaya çıkarmayı hedefliyor, ürün gruplarımızla sınırlı kalmayan teknolojiler üzerinde de çalıştığımızın müjdesini veriyoruz” diye konuştu.