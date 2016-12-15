banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

AGT, Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri Sektörü’nün ilk Ar-Ge merkezini kurdu

15 Aralık 2016 Perşembe 14:54
Bu haber 570 kez okundu

Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri sektöründe yeni teknolojiler geliştirerek katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarma misyonuyla hareket eden AGT, inovasyon alanındaki öncü girişimlerine bir yenisini daha ekledi. Sektörün ve Antalya’nın ilk AR-Ge merkezini, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki dev üretim tesisi bünyesinde kuran AGT, merkezdeki 22 profesyonel çalışanıyla, sektörün trendlerini belirleyecek yeni ürün ve teknolojiler üzerindeki çalışmalarını daha profesyonel bir yaklaşımla yönetmeye başladı.

AGT, Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri Sektörü'nün ilk Ar-Ge merkezini kurdu
Yeni ürün ve teknolojilerde söz sahibi olan AGT, sektör trenlerini belirlerken ürün gamını geliştirmeyi, mevcut patentli ürünlerine yenilerini eklemeyi de sürdürüyor. İnovasyona yatırım yapan ve bu doğrultuda orman ürünleri sektöründe bir ilki gerçekleştiren firma, Antalya’daki üretim tesisi bünyesinde AGT Ar-Ge Merkezi’ni kurdu. Aynı zamanda Antalya’nın da ilk Ar-Ge Merkezi olma özelliğini taşıyan merkezde, 16 araştırmacı ve 6 teknisyenle toplam 22 profesyonel istihdam ediliyor ve ilave 3 destek personeli görev yapıyor. 415 m² ofis alanı ve 130 m² test alanıyla toplam 545 m² lik alana kurulan Ar-Ge Merkezi, son teknolojiyle donanmış laboratuvar ve test alanıyla da dikkat çekiyor.

AGT Ar-Ge Merkezi, mobilya sektöründe katma değeri daha da yüksek ürünler ortaya çıkarmayı hedefliyor. Kimya ve malzeme bilimleri dalında araştırmalar yaparak mevcut ürünlerin fiyat ve performanslarını iyileştirmeyi amaçlayan merkezde, yenilikçi üretim metotları ve yeni yazılımlar geliştirilerek üretim süreçlerindeki verim arttırılacak.


Ar-Ge Merkezi ile, sektörde önemli bir alanda öncülük yaptıklarını dile getiren AGT Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Grup Başkanı Şirzat Subaşı “Dünya dördüncü Sanayi Devrimi’nin eşiğinde. Türkiye Endüstri 4.0 Platformunu’nun partner firmalarından biri olarak, inovasyona büyük önem veriyoruz. AGT Ar-Ge Merkezi ile markamızın genlerinde bulunan yenilikçilik özelliğini sistematik bir şekle dönüştürmüş olduk. Bu sayede sektörümüzde trendleri belirleyen ve kullanıcıya fayda sağlayan yepyeni ürünler ortaya çıkarmayı hedefliyor, ürün gruplarımızla sınırlı kalmayan teknolojiler üzerinde de çalıştığımızın müjdesini veriyoruz” diye konuştu.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.