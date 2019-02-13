Ağız bakımında en doğal yöntem ‘’OİL-PULLING’’

Dişleri beyazlatmak, ağzı zararlı bakterilerden arındırmak, ağız kokusunu ve diş lekelerini gidermek, damak yapısını güçlendirmek gibi faydaları saymakla bitmiyor. Ağızda yağ çekme olarak da bilinen “oil pulling” yöntemi Giselle’den Kate Moss’a Hollywood yıldızlarının da günlük ağız bakım rutini arasında.

The LifeCo Hindistan Cevizi Yağı ile ‘’Oil pulling’’ nasıl uygulanır?

1 yemek kaşığı The LifeCo Organik Hindistan Cevizi Yağı ile ağzınızı 20 dakika boyunca çalkalayın.

ile ağzınızı 20 dakika boyunca çalkalayın. Yağı dişlerinizin arasından geçirin ve ağzınızdaki her noktaya değmesine özen gösterin.

Ağzınızı çalkaladıktan sonra yağı yutmayın ve tükürün.

The LifeCo Organik Hindistan Cevizi Yağı kişisel bakımına önem verenler ve kullandığı ürünlerde tamamen doğallığı tercih edenler için kozmetik kullanımı ile de şu sıralar adından sıkça söz ettiriyor.

Ağız bakımının yanı sıra pişirmede en sağlıklı yağlardan biri olarak bilinen The LifeCo Organik Hindistan Cevizi Yağı cilt bakımında düzenli olarak kullanıldığında cildi yağlandırmadan yoğun şekilde nemlendiriyor. İçeriğindeki doğal mineraller sayesinde ciltte kolajen üretimini artırarak kırışık oluşumunu engelliyor. The LifeCo Organik Hindistan Cevizi Yağı’nın cilt üzerindeki kullanım alanı kırışık oluşumunu engellemekle sınırlı kalmıyor, hindistan cevizi şekeri ile birlikte kullanıldığında peeling etkisi yaratarak cildi pürüzsüzleştiriyor. Gebelik döneminde çatlak oluşumunu engellemek için veya güvenli ve tamamen doğal içeriği ile bebek bakımında banyo sonrası nemlendirici olarak da tercih ediliyor.

İçerik bakımından tamamen doğal olan The LifeCo Organik Hindistan Cevizi Yağı hassas göz çevresine zarar vermeden göz makyajı temizliğinde de kullanılabilen en doğal makyaj temizleyicilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Tırnak etlerine masaj yaparak uygulandığında, tırnakların daha sağlıklı ve güçlü uzamasını sağlıyor. Yine hindistan cevizi şekeri ile karıştırılarak kullanıldığında doğal manikür etkisi gösteriyor.

Saç bakımında faydaları ile özellikle ön plana çıkan The LifeCo Organik Hindistan Cevizi Yağı; saça ve saç derisine düzenli olarak uygulandığında, saç diplerini yoğun bir şekilde besliyor, saça ekstra nem kazandırarak daha hızlı uzama ve parlaklık sağlıyor. Her kullanımdan önce saçta 15 dakika bekletilmesi ve durulanması öneriliyor.

