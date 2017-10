AĞAOĞLU'NUN YENİ PROJESİ ''ÇEKMEKÖY PARK''

Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun Çekmeköy Park projesisin tanıtımı için Çekmeköy Park projesinin satış ofisinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Ali Ağaoğlu ve Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası – Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı proje ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çekmeköy Park projesinin uzun süredir Ağaoğlu müşterisi tarafından beklendiğini belirten Ali Ağaoğlu; “Ben, bu arsayı 20 yıl önce aldım. Bugün bölgede böyle bir arsanın m2 fiyatı 2 bin doları geçmiş durumda. Çekmeköy Park projesinin bulunduğu lokasyonda böyle bir arsa da bulmak mümkün değil. Ben bu fiyata Ağaoğlu kalitesinde daire satıyorum. Üstelik % 25 lansman indirimi ile daha da büyük bir fırsat sağlıyorum. Yani arsa fiyatına daire alacaklar. Oturacağınız daire de benden size hediye”dedi.

Daha önce de söylediğim gibi dere her zaman kütük getirmez

2008’de global krizin etkisi ile benzer bir konjonktürden geçildiğini belirten Ali Ağaoğlu; “O zaman da söyledim “dere her zaman kütük getirmez” diye. Bunu yatırımcı için söylüyorum. Bu tip dönemlerde oturup ağlamak, yatırımları durdurmak kimseye bir yarar getirmez. Biz 2008’de de aynı şeyi yaptık. Hem kazandık, hem kazandırdık. 2009 yılında satışa çıktığımız My City Bahçelievler’de tüm daireleri 10 günde sattık. O zaman da tıkanan çarkların dönmesini sağladık. Biz, tüketici için derenin her zaman kütük getirmesini istiyoruz. Bugün de aynı şeyi yapıyoruz.” diye konuştu.

Yeni yapacakları projelere de değinen Ağaoğlu “Ankara’da 1.200 konutluk yeni bir projeye başlıyoruz. Bodrum’da Çinliler ile devasa bir proje için ön anlaşma imzaladık” dedi.





Bugüne kadar yaptığımız en kullanışlı kat planları

Çekmeköy Park projesinde en güvendikleri özelliğin kat planları olduğunu vurgulayan Ali Ağaoğlu sözlerine şu şekilde son verdi; “ İddia ediyorum müşterilerimiz, bugüne kadar yaptığımız en kullanışlı kat planları ile karşılaşacaklar. Projemizde her evde bir balkon var, özellikle çocuklu aileler için büyük ve kullanışlı m2’li yaşam alanları planladık. Ayrıca 1453’te olduğu gibi sitenin ve çevrenin ihtiyaçlarını karşılayacak cadde konseptinde alışveriş üniteleri de mevcut.''

Yaptığımız hamlelerin karşılığını her zaman aldık

Ekonominin daraldığı ve durgunluk yaşandığı dönemlerde yaptıkları yatırımların karşılığını daima aldıklarını vurgulayan Ağaoğlu; “Büyük Ağaoğlu ailesi bilir ki dere onlar için her zaman kütük getirecek. Maslak 1453 projemizde % 250 gibi bir getiri elde ettiler. Çekmeköy Park projemizde de %25 lansman indirimi ile müşterilerimize kısa sürede yüksek getiriyi sağlıyoruz. Her projemizde olduğu gibi Çekmeköy Park projemizin de çok iyi prim yapacağına ve Ağaoğlu müşterisine kazandıracağına eminiz” dedi. Ali Ağaoğlu, daha önce Ağaoğlu projelerinden daire sahibi olan ya da irtibata geçen müşterilerini lansmandan önce satış ofislerine davet ettiklerini ve hafta sonu Çekmeköy Park projesinin satış ofisinde büyük izdiham yaşandığını söyledi.



Yaptıkları satışla yeni bir rekora imza attıklarını ve 2 günde 150 konut sattıklarını belirtti. Bütün müşterilerine, Ağaoğlu’na güvendikleri için ayrı ayrı teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Çekmeköy Park projesinin basın toplantısında konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı proje ile ilgili detayları basın ile paylaştı. Rahvalı; “ Projemiz 738 daire ve 30 bin m2 bir alışveriş merkezi diyebileceğimiz bir zeminde yer alan lüks mağazalardan ve yiyecek içecek ünitelerinden oluşuyor. A, B ve C gruplarından oluşan 3 çeşit ve 15 katlı 13 bloğumuz var. A bloklarda 4+1, B bloklarda 3+1, C bloklarda 2+1 ve 1+1 daire tiplerimiz yer alıyor. Çekmeköy Park projemiz kendi mimarlarımızdan oluşan 40 kişilik ekibimiz tarafından tasarlandı.





Dubai’de ve benzer ülkelerde görebileceğiniz ihtişamlı bir mimarisi var. Ağaoğlu kalitesi ortada, Kat ve daire planlarında iddialı olmamızın nedeni tasarım ekibimizin başarısı. Projemiz, oturum için tercih edenlerin istekleri doğrultusunda projelendirildi. Lokasyon en büyük avantajımız. Metro, Çekmeköy Park projemizin yanı başında. Hastanelere, markalı eğitim kurumlarına ve Alışveriş merkezlerine çok yakın konumda. Fiyatla ilgili bölgede bulunan markalı konut projelerinde araştırmalar yapıldı.





Ortalama m2 fiyatı 7.500 TL. Biz de fiyatı 7.500 olarak belirledik fakat bu fiyat üzerinden % 25 lansman indirimi uyguladık. Mevduat faizlerinin % 15 olduğu bir ortamda alan nasıl kazanır bunu düşündük. Çekmeköy Park projemizde, % 10 peşinatın yanı sıra, % 75 banka kredisi ve 2019 yılında % 15 ara ödeme ile avantajlı bir ödeme planı sunuyoruz. Şu ana kadar 150 konutun satışını gerçekleştirdik. 120 milyon TL tutarında hasılat elde ettik. Bu ödeme planı bankacılara cazip geliyor. En fazla satın alan kesim bankacılar” dedi.

Basın Bülteni