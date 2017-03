AĞAOĞLU'NDAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Ali Ağaoğlu, sosyal sorumluluk bilinciyle oluşturulan bu tür kampanyalara herkesin destek olması gerektiğini belirterek , "Ağaoğlu olarak ülkemizin çok önemli gördüğümüz bir kampanyanın startını verdik. Ülkemizdeki düzenli kan bağışçı sayısını artırmak amacıyla düzenlediğimiz bu kampanya ile farkındalık yaratmak istiyoruz. Önemli olan bir defaya mahsus kan bağışlamak değil, düzenli bağışçı sayısını kalıcı biçimde artırmak." diye konuştu.

Kan bağışı yaparken duygularını aktaran Ağaoğlu, kan vermenin çok güzel bir duygu olduğunu, kanın ihtiyacı olan 3 kişiye hayat vereceğini, belki can kurtaracağını söyledi.

Ağaoğlu, "Bir sefer değil bunu sürekli hale getirmeliyiz. Ağaoğlu çok geniş bir aile. Yaptığımız sitelerde 10 binlerin çok üzerinde insan oturuyor. Sadece şirket çalışanlarımızla değil, yaptığımız sitede oturanlar da kan bağışına katılsın. Bu iş birliği devam edecek." dedi.

Kan bağışında kadınların katılımının çok düşük olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Bizim hem şirket çalışanlarımızda kadın oranı çoğunluktadır, hem de sitelerimizde erkekler çoğunlukla işe gittiği için kadınlar fazladır. Özellikle kadınların kampanyaya katılımını sağlamak hedefimizdir." ifadesini kullandı.

- "Kadın kan bağışı oranı düşük"

Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can da artık Türkiye’deki kan ihtiyacının yüzde 92’sini karşılayabildiklerini belirterek, “Ülkemizde kan stoku konusunda güzel noktalara geldik. Bundan on yıl önce Türkiye’nin kan ihtiyacının yüzde 30’larını karşılayabiliyorken bugün yüzde 92’leri yakaladık. İşte bu başarımızın arkasında bu tarz güzel teşebbüslerin ve böyle değerli insanların büyük faydası var. Eskiden kan merkezlerimize gelerek bağış yapardı insanlar. Fakat biz şu an mobil kan toplama araçlarımızla insanlarımızın ayağına geliyoruz. Ağaoğlu Grubu’nun kan bağışı 7 hafta sürecek bir program. Bu da bizim için çok güzel bir olay. Bu yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kan ihtiyacı konusunda güzel noktalara geldiklerini fakat hala daha kadın kan bağışı oranlarının düşük olduğuna dikkati çeken Can, “Kan acil bir ihtiyaç değildir, sürekli bir ihtiyaçtır. İnsanlar her zaman kan vermek durumu ile karşı karşıya. 18-65 yaş grubundaki insanımız senede en fazla erkekler 4, kadınlar ise 3 kez kan verebilir. Yüzde 92’leri yakalamak bizim için çok güzel bir olay. Türkiye’de sokakta veya dışarıda nerede olursa olsun kan toplama yetkisi olan tek kurum Türk Kızılayı. Eksik kaldığımız nokta ise, gelişmiş ülkelerde kadın kan bağışı oranları yüzde 30 civarlarında iken Türkiye’de bu oran yüzde 13’lerde. Bundan sonraki hedefimiz bu oranı yüzde 20’lerin üzerine çıkarmak. Bu yüzden bütün kadınlarımıza buradan kan vermeleri konusunda mesaj göndermek istiyoruz. 18-65 yaş aralığındaki herkesi sürekli kan bağışı donörü olarak görmeyi arzu ediyoruz. Bizlere bu şekilde yardımcı olan örnek kurumlarımızı da kutlarız." ifadelerini kullandı.

- Sen Gelirsen 3 Can Daha Gelir

Ağaoğlu Gönüllüleri başlattıkları “Sen Gelirsen 3 Can Daha Gelir” sloganıyla kampanyanın düzenli, devamlı, bilinçli ve karşılık beklemeyen kan bağışçılarının sayısının artması ve bu konunun daha çok birey ve kurum tarafından sahiplenilmesi hedefiyle devam edeceğini belirttiler.

