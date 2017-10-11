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AĞAOĞLU’NDAN, AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARINA BÜYÜK JEST

11 Ekim 2017 Çarşamba 12:22
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Ağaoğlu, Ampute Milli Futbol Takımı Oyuncularına Çekmeköy Park Projesinden daire hediye etti

AĞAOĞLU'NDAN, AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARINA BÜYÜK JEST
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına Ağaoğlu Çekmeköy Park projesinden daire hediye eden Ali Ağaoğlu; “Ağaoğlu olarak her zaman başarıyı ödüllendirdik. Özellikle amatör spor dallarında uluslararası başarılara imza atan sporcularımıza sahip çıktık. Onlar ki, sınırlı imkânlarla ve tırnaklarıyla kazıyarak şampiyonluklara ulaştılar. Ağaoğlu olarak engelli dostu bina yapma duyarlılığımız zaten vardı. Bundan böyle iki katına çıkaracağız. Çekmeköy’de yapımına başladığımız sitede bu duyarlılığımızı yansıtacağız.

Geçtiğimiz Pazartesi günü, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltereyi 2-1 yenerek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına Ağaoğlu Çekmeköy Pak projesinden hediye eden Ali Ağaoğlu, gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin uluslararası alanda zorluklarla dolu bir dönemden geçtiğini belirten Ağaoğlu; “ Millet olarak çeşitli engellerle karşılaşıyoruz. İş dünyası da payına düşen zorluklarla boğuşuyor. Böyle bir dönemde Avrupa şampiyonu olan Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı’mızın dosta düşmana gösterdiği bir şey var: Türk milleti olarak aşamayacağımız engel yok. Ampute milli takımının birbirinden değerli oyuncularının elleri kolları olmayabilir, ama aslan gibi yürekleri var. Bu vatan sevgisi, Türkiye sevgisi ile dolu sapasağlam yürekleri ile hepimizi onurlandırdılar.” dedi.

Birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya en fazla ihtiyacımız olan dönem
Türkiye’nin şu dönemde birlik, beraberlik ve dayanışmaya daha fazla ihtiyacının olduğunu vurgulayan Ağaoğlu; “Türkiye‘nin iç ve dış düşmanlarla boğuştuğu, en fazla birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacı olduğu bir dönemde o dağ gibi yürekleriyle, katıksız ve karşılıksız vatan sevgileriyle bu ülke insanlarını bir yumruk gibi birleştirdiler. Türkiye bu aslanlar için bölgesel, siyasal, etnik farklılıklarını, hiç düşünmeden ay-yıldızın çevresinde birleşti.” dedi.

Aslanlarımıza, borcumuzu ödemenin zamanıdır
Bu tür sportif başarıların Türk halkını birbirine kenetlediğini belirten Ali Ağaoğlu; “Ben çok uzun yıllardır Türk insanının böyle bir birlikteliğine tanık olmadım. Bunu bize sağlayan aslanlarımıza, şimdi bizim borcumuzu ödemenin zamanıdır. Onlar engelleri aştı sıra bizde. Elbette bu vatan sevgisinin bir karşılığı olamaz ama ben aslan yürekli takımımızın oyuncularına birer daire hediye ediyorum. Helali hoş olsun. Güle güle otursunlar.” dedi.

Ampute Milli Takım oyuncuları Ağaoğlu’nun jestine alkışlarla karşılık verdi
Basın toplantısı sırasında Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları ile bir telefon görüşmesi de yapan Ali Ağaoğlu milli takım oyuncularına Türk halkına büyük gurur yaşattıklarını, birlik ve beraberliği sağlayan temel unsur olduklarını belirtti. Tüm oyuncuların aslan gibi bir yüreğe sahip olduklarını ifade eden Ali Ağaoğlu; “Başarınızın karşılığı kesinlikle maddi ve manevi ölçülemez fakat biz Ağaoğlu Grubu olarak bunu bir görev saydık bu yüzden bu evler size ananınızın ak sütü gibi helaldir. Mutlu ve huzurlu bir şekilde oturun.” dedi. Ağaoğlu’nun bu jesti karşısında duygulanan oyuncular, alkışlarla karşılık vererek Ali Ağaoğlu’na milli takıma ve Türk sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Sözlerine ulu önder Atatürk’ün engeller karşısındaki görüşünü ifade ederek devam eden Ağaoğlu:“Atatürk’e soruyorlar, “Paşam nasıl başardın?” diye. Atatürk şöyle diyor: “Hayal ettim. Hayalimin önündeki manileri tespit ettim. Manileri kaldırdığımda hayalim kendiliğinden gerçekleşti.”

Ali Ağaoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı. “Sadece sportif başarıları için değil, hayallerimizin önündeki engelleri kaldırmaya ilham verdikleri için sporcularımızı kutluyorum. Bize Onur verdikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

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