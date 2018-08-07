AĞAOĞLU'NDAN DEV PROJE

Gayrimenkul sektörünün lider markası Ağaoğlu, Bodrum’da tarihi bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Muhteşem bir lokasyonda, 12 milyon metrekare alanda “yaz kış yaşam” fikrinden yola çıkılarak geliştirilen Bodrum projesi, doğal ortamda konforlu bir yaşam isteyenlere erişilebilir fiyatlardan sunulacak. Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak bugüne kadar birçok referans proje geliştirdiklerini hatırlatan Ali Ağaoğlu, “Bodrum projesi, imza projelerimizden biri olacak. Milyon dolarlar ödemeden Bodrum gibi eşsiz bir lokasyonda erişilebilecek konforlu bir yaşam alanını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza ‘paranızı biriktirin, beni bekleyin’ diyorum.” dedi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak bugüne kadar birçok proje geliştirdiklerini hatırlatan Ali Ağaoğlu, “Bodrum projesi, imza projelerimizden biri olacak. Milyon dolarlar ödemeden Bodrum gibi eşsiz bir lokasyonda erişilebilecek konforlu bir yaşam alanını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza ‘paranızı biriktirin, beni bekleyin’ diyorum” dedi.

Bodrum’un en büyük arazisinde 12 milyon metrekarelik alanda geliştirilen proje için Ağaoğlu, “yaz kış yaşam” fikrinden yola çıkıldığını açıkladı. Projenin içerisinde golf sahaları, oteller, rezidanslar, villalar, okul, ofisler, ticari alanlar, fuar alanı, teknopark, sağlık tesisleri ile çeşitli rekreasyon alanlarının yer alacağını belirtti.

"BORCUMUZ BİLANÇOMUZUN %10 BİLE DEĞİL"

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Ortaköy’deki köşkünde, basın mensuplarıyla düzenlenen sohbet toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Ağaoğlu konkordato ilan edeceklerine ilişkin söylentilere, "Böyle bir şey yok" yanıtını verdi. Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, "Toplam borcumuz bilançomuzun yüzde 10'u bile değil" bilgisini paylaştı. Ali Ağaoğlu, "Avrupa'nın En Büyük Yaşam Projesi" olarak adlandırdığı, Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan Bodrum projesine ilişkin düzenlenen basın toplantında konuştu. Son dönemde gayrimenkul sektörü ile ilgili çok spekülasyon olduğunu aktaran Ağaoğlu, haberlerin kasıtlı şekilde olumsuz yapıldığını söyledi. "Yandık, bittik demenin zamanı değil" diyen Ağaoğlu, "İş adamı olarak çarkları döndüreceğiz. Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Artık her şeyi devletten beklemek mümkün değil. Üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.

"BAŞARIYI KISKANIYORUZ"

"Para ihtiyacım olursa malımla vedalaşmasını bilirim" diyen şöyle konuştu: Ağaoğlu, şirketin yarı mamul ve mamul olarak 17 milyar konsolide malı olduğunu dile belirterek, "Fiyatını bulduğumda üzerimdeki ceketimi de satarım. Malımla duygusal bağım yok. İhtiyacım varsa da satarım" Ağaoğlu, "Başarıyı kıskanan bir toplumuz, bir sanatçımız, sporcumuz başarılı olduğunda ona bir şeyler addedilir. Bizim sektörde de olumlu-olumsuz bir şey olunca adımız öne çıkıyor. Ölü sevici bir toplum olduk, yüzde yüz milliyim. Yurt dışında tek bir kuruşum yok" dedi ve ekledi: "Sektörde en güçlü bilançoya ve mal varlığına sahibim. Bu bilançoyo sektörde hiçbir markanın sahip olmadığını söylüyorlar."

"50 BİN DOLAR'I OLAN MÜTAHİT OLUYOR"

Dönemin sabır ve dayanma dönemi olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "En arkada kalan aslanlara yem olur, bazı elemeler olacak. Cebinde 50 bin doları olan müteahhit oluyor" şeklinde konuştu. "Konutta stok da var, talep de.. Ancak konuta erişim sorunu var" diyen Ağaoğlu, "Hayatımız günlük güneşlik değil, herkesin hayatında bir sıkıntı olur ama tünelin sonunda ışık var. Bu süreçten güçlenerek çıkacağız" dedi.