Ağaoğlu, Ampute Millilere ÇekmeköyPark’tan dairelerini verdi

Bu tür başarıları ödüllendirmek konusunda her şeyi devletten beklememek gerektiğini söyleyen Ali Ağaoğlu; “Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına, Avrupa şampiyonu olduktan ve ülkemize bu gururu yaşattıktan 2 gün sonra bir basın toplantısı düzenledik. Bu toplantıda, oyunculara Çekmeköy Park projemizden birer daire hediye edeceğimizin sözünü verdik. Bugün futbolcularımıza dairelerini teslim etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. 11 Ekim günü düzenlediğimiz basın toplantısında şunları söylemiştim. Başarılı kardeşlerimizi ödüllendirmek onlara destek olmak bizim insanlık görevimiz. Devletimiz ödül yönetmeliğinde değişiklik yaparak bundan sonra başarılı olacak Ampute Milli Takımı oyuncularına ödül verilmesini imkân sağlayacak. Fakat bu düzenleme geçmişe dönük başarıları kapsamayacak. Biz bu nedenle özel sektörün önemli bir oyuncusu olarak her şeyi devletten beklememek gerek dedik ve devreye girdik” dedi.
Başarının bir ekip işi olduğunun altını çizen Ali Ağaoğlu; Federasyondan bize gelen sayı 13’tü. Başarı bir takım oyunudur. Bu yüzden antrenörümüz Sayın, Uğur Özcan’a da bir daire hediye ediyoruz. O da bu başarının bir parçasıdır. Takımı o ruhu verenlerden biridir. Bu yüzden 13 olan daire sayısını 14’e çıkarttık. Allah ona da güle güle oturmayı nasip etsin” dedi.
Verdiğimiz ödül tam yerini buldu
Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı oyuncularından kaptan Osman Çakmak dışında kendisine ait evi bulunan sporcunun olmadığına değinen Ağaoğlu; “Türk milletine yaşattıkları bu gururun bir karşılığı değilse de, verdiğimiz daireler amacına hizmet eden bir ödül oldu. Bir ihtiyacı karşıladığını görmekten de çok mutlu oldum. Bugün öğrendiğim kadarıyla kaptan Osman Çakmak dışında kendine ait evi olan sporcumuz maalesef yoktu. Osman kaptan da gazi olduğu için devletin sunduğu imkândan yararlanmış ve bu şekilde bir eve sahip olmuş. Bu nedenle ödül tam yerini buldu diyebilirim” dedi.
Ali Ağaoğlu söz verdiyse yerine getirir dedik. Bugün burada dairelerimizi teslim alıyoruz
Toplantıda söz alan Türkiye Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Barış Telli; “Öncelikle burada olduğumuz için çok mutluyuz. Biz şampiyonadan önce inanarak bu işe başladık. Çok çalıştık. Gecemizi gündüzümüzü bu işe verdik. Büyük fedakârlıklarla sadece Avrupa şampiyonasını düşünerek çalıştık. Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bu kupayı kazanmaktı. Bunu başardığımız için de çok mutluyuz. Buraya gelmeden önce bir anım var onu anlatmak istiyorum size. Annem her zaman bir evimiz olsun derdi. Ben de anne şu şampiyona bir bitsin o zaman kredi çekip bir ev alırız dedim. Sonra elini öpüp kampa katıldım. Bu şampiyona ile birlikte Ali Bey bize çok güzel bir jest yaptı. Sabah biz kendisinin telefonu ile uyandık. Telefonun başında heyecanla beklerken Ali Bey sağ olsun herkese birer daire dediğinde ben gözyaşlarımla hemen annemi aradım. Böylece rüyasını gerçekleştirmiş oldum. Ben tekrar Ali Ağaoğlu’na çok teşekkür ediyorum bize bu mutluluğu yaşattığı için. İyi ki varsın Ali Bey.
Bu formanın benim için önemi ve anlamı çok büyük
Basın toplantısı sonrası Türkiye Ampute Milli Takım oyuncuları imzaladıkları formayı Ali Ağaoğlu’na hediye etti. Bu hediye karşısında duygulanan Ali Ağaoğlu; “Bugüne kadar ki aldığım en güzel hediye. Üzerinde imzanız bulunan ay yıldızlı milli takım formasının benim için önemi ve anlamı çok büyük” dedi. Formayı kaptan Osman Çakmak’ın elinden alan Ali Ağaoğlu milli formayı öptü.
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