Ağaoğlu, Ampute Millilere ÇekmeköyPark’tan dairelerini verdi

Ağaoğlu Maslak 1453 projesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan ve Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nı kazanan Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı oyuncularına söz verdiği dairelerin teslim töreninde açıklamalarda bulunan Ali Ağaoğlu; “Bugün, burada bizi gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına ve antrenörüne dairelerini teslim etmek için buradayız. Fakat sabah Güney Doğu’dan gelen şehit haberleri ile birlikte çok üzüldük. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ben bu şehit haberlerinin son bulmasını istiyorum. Bugün güvenle bu ülkede yaşıyorsak, Mehmetçiğin verdiği mücadele sayesindedir. Şu an da dünya bir kaos içerisinde ve biz de zor günlerden geçiyoruz. Birlik beraberliğe her şeyden daha fazla ihtiyacımız olan bir zamandayız. Şampiyon olarak bizi gururlandıran ve milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ampute Futbol Milli Takımına çok teşekkür ediyorum. Bedensel anlamda eksik olabilirsiniz, fakat bu şampiyonluk, çalışarak ve inanarak neler yapılabileceğinin en büyük kanıtıdır. Çalışmak, azmetmek insan bunu yaptığı zaman zaten başarıyı da yakalıyor” dedi.



Bu tür başarıları ödüllendirmek konusunda her şeyi devletten beklememek gerektiğini söyleyen Ali Ağaoğlu; “Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına, Avrupa şampiyonu olduktan ve ülkemize bu gururu yaşattıktan 2 gün sonra bir basın toplantısı düzenledik. Bu toplantıda, oyunculara Çekmeköy Park projemizden birer daire hediye edeceğimizin sözünü verdik. Bugün futbolcularımıza dairelerini teslim etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. 11 Ekim günü düzenlediğimiz basın toplantısında şunları söylemiştim. Başarılı kardeşlerimizi ödüllendirmek onlara destek olmak bizim insanlık görevimiz. Devletimiz ödül yönetmeliğinde değişiklik yaparak bundan sonra başarılı olacak Ampute Milli Takımı oyuncularına ödül verilmesini imkân sağlayacak. Fakat bu düzenleme geçmişe dönük başarıları kapsamayacak. Biz bu nedenle özel sektörün önemli bir oyuncusu olarak her şeyi devletten beklememek gerek dedik ve devreye girdik” dedi.



Başarının bir ekip işi olduğunun altını çizen Ali Ağaoğlu; Federasyondan bize gelen sayı 13’tü. Başarı bir takım oyunudur. Bu yüzden antrenörümüz Sayın, Uğur Özcan’a da bir daire hediye ediyoruz. O da bu başarının bir parçasıdır. Takımı o ruhu verenlerden biridir. Bu yüzden 13 olan daire sayısını 14’e çıkarttık. Allah ona da güle güle oturmayı nasip etsin” dedi.





Verdiğimiz ödül tam yerini buldu

Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı oyuncularından kaptan Osman Çakmak dışında kendisine ait evi bulunan sporcunun olmadığına değinen Ağaoğlu; “Türk milletine yaşattıkları bu gururun bir karşılığı değilse de, verdiğimiz daireler amacına hizmet eden bir ödül oldu. Bir ihtiyacı karşıladığını görmekten de çok mutlu oldum. Bugün öğrendiğim kadarıyla kaptan Osman Çakmak dışında kendine ait evi olan sporcumuz maalesef yoktu. Osman kaptan da gazi olduğu için devletin sunduğu imkândan yararlanmış ve bu şekilde bir eve sahip olmuş. Bu nedenle ödül tam yerini buldu diyebilirim” dedi.



Ali Ağaoğlu söz verdiyse yerine getirir dedik. Bugün burada dairelerimizi teslim alıyoruz

Toplantıda konuşan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak; “Öncelikle Ali Bey’e bizi burada ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. Basın mensubu arkadaşların da bu başarılı ekibin yanında olması bizi çok mutlu etti. Sabah Güneydoğu’dan gelen üzücü haber ile üzüntüye boğulduk. Aziz şehitlerimizin mekânları cennet olsun. Yakınlarına Allah sabır versin. Türk milletinin başı sağ olsun. Tabi biz yılmayacağız. Ben mayında ayağımı kaybettim. Mayınlar bizi yıldıramaz. Biz yine dik duracağız. Yine mutlu olacağız. Bugün Ali Bey’in takımımıza verdiği iyi haber de bizi çok mutlu etti. Bütün arkadaşlar ve onların aileleri başta Ali Bey olmak üzere bugüne kadar Ampute futbola destek vermiş herkese o kadar çok teşekkür ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile geçen Çarşamba günü beraberdik. Çok güzel bir şey söyledi. Asla pes etmek yok, başarıya devam diye. Biz aynı başarıya devam edeceğiz.

Ali Bey biz şampiyon olduktan bir gün sonra beni araması ve daire vereceğini söylemesi bizi çok mutlu etti. O zaman ki çığlıklarımız ve sevincimiz farklıydı. Şu anda ki sevincimiz daha farklı. Ali Bey söz verdiyse yerine getirir dedik. Bugün burada dairelerimizi teslim alıyoruz. Ben tekrar burada Ali Bey’e çok teşekkür ediyorum. Bizim camia için bir ilk oldu. İlk Avrupa şampiyonasını kazandık. Ali Bey için de bir ilk oldu. Bizi ev sahibi yaptı. Allah razı olsun diyorum” dedi.



Toplantıda söz alan Türkiye Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Barış Telli; “Öncelikle burada olduğumuz için çok mutluyuz. Biz şampiyonadan önce inanarak bu işe başladık. Çok çalıştık. Gecemizi gündüzümüzü bu işe verdik. Büyük fedakârlıklarla sadece Avrupa şampiyonasını düşünerek çalıştık. Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bu kupayı kazanmaktı. Bunu başardığımız için de çok mutluyuz. Buraya gelmeden önce bir anım var onu anlatmak istiyorum size. Annem her zaman bir evimiz olsun derdi. Ben de anne şu şampiyona bir bitsin o zaman kredi çekip bir ev alırız dedim. Sonra elini öpüp kampa katıldım. Bu şampiyona ile birlikte Ali Bey bize çok güzel bir jest yaptı. Sabah biz kendisinin telefonu ile uyandık. Telefonun başında heyecanla beklerken Ali Bey sağ olsun herkese birer daire dediğinde ben gözyaşlarımla hemen annemi aradım. Böylece rüyasını gerçekleştirmiş oldum. Ben tekrar Ali Ağaoğlu’na çok teşekkür ediyorum bize bu mutluluğu yaşattığı için. İyi ki varsın Ali Bey.



Bu formanın benim için önemi ve anlamı çok büyük

Basın toplantısı sonrası Türkiye Ampute Milli Takım oyuncuları imzaladıkları formayı Ali Ağaoğlu’na hediye etti. Bu hediye karşısında duygulanan Ali Ağaoğlu; “Bugüne kadar ki aldığım en güzel hediye. Üzerinde imzanız bulunan ay yıldızlı milli takım formasının benim için önemi ve anlamı çok büyük” dedi. Formayı kaptan Osman Çakmak’ın elinden alan Ali Ağaoğlu milli formayı öptü.