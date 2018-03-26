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Ağaç İşleme Makinecileri Dubai’de gövde gösterisi yaptı

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) önderliğinde Dubai Wood Show 2018 Fuarı’na katılan Türk ağaç işleme makinecileri fuara damgasını vurdu. AİMSAD üyelerinin fuarda gövde gösterisi yaptığı Türkiye pavilyonu, yabancı satın almacı firmaların en çok ikili görüşme gerçekleştirdiği stantlardan biri oldu.

Ağaç İşleme Makinecileri Dubai’de gövde gösterisi yaptı

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) önderliğinde Dubai Wood Show 2018 Fuarı’na katılan Türk ağaç işleme makinecileri fuara damgasını vurdu. AİMSAD üyelerinin fuarda gövde gösterisi yaptığı Türkiye pavilyonu, yabancı satın almacı firmaların en çok ikili görüşme gerçekleştirdiği stantlardan biri oldu.

26 Mart 2018 Pazartesi 13:42
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Ağaç İşleme Makinecileri Dubai’de gövde gösterisi yaptı

AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak özellikle Umman ve Suudi Arabistan’dan Türk firmalara yoğun ilgi olduğunu belirterek, “Türk firmalarımız fuara makine parkı ile katılmamasına rağmen büyük ilgi gördü. Seneye fuara makine parklarıyla katılacaklar. Gelecek yıllarda Türk makinecileri bu fuarda daha çok ses getirecektir.” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen Dubai Wood Show 2018 fuarına, Türk ağaç işleme makineleri firmaları damgasını vurdu. 55 farklı ülkeden katılımın sağlandığı ve 6 ülke pavilyonu ile 10 bine yakın ziyaretçinin bulunduğu fuarın, ilgi odağında Türk makinecileri yer aldı. AİMSAD (Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği) üyelerinin fuarda gövde gösterisi yaptığı Türkiye pavilyonu, yabancı satın almacı firmaların en çok ikili görüşme gerçekleştirdiği stantlardan biri oldu.  

Oldukça hareketli başlayan fuar ziyaretler, iş görüşmeleri ve özel toplantılar nedeniyle oldukça yoğun geçti. Dubai Altyapı Geliştirme Bakanı Dr. Abdullah bin Mohammed Belhaif Al Nuaimi Türkiye pavilyonunu ziyaret ederek, Türkiye’nin ağaç işleme makineleri ve yan sanayisi sektörü hakkında bilgi aldı. Ayrıca Gabon Orman Bakanı Pacome Moubelet Bouyeba ve Gabon devlet yetkilileri de AİMSAD Heyeti ve Üyeleri özel bir görüşme gerçekleştirdi. Fuarın son günü de Dubai’deki yatırım fırsatları ile ilgili olarak Dubai Türk Konsolosluğu’nda katılımcı Türk firmalar ile birlikte bir toplantı yapıldı.

Bu yıl ilk kez AİMSAD ile birlikte Dubai Wood Show fuarına katılan AİMSAD üyesi firmalar alıcıların gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, fuara gelecek yıl da katılmak istediklerini  söylediler. 
 
Umman ve Suudi Arabistan’dan büyük ilgi
Fuarın oldukça verimli geçtiğini söyleyen AİMSAD Genel Sektereteri Arif Onur Kaçak, Türk firmalarının pek çoğunun bu fuara ilk kez katıldığını belirterek, özellikle Umman ve Suudi Arabistan’dan Türk makinecilere yoğun ilgi  olduğunu söyledi. “Umman müşterisi bizim İstanbul ya da Almanya Ligna fuarı ile ulaşabildiğimiz bir müşteri kitlesi değil. Bu anlamda üyelerimiz için çok faydalı oldu” diyen Kaçak, Umman dışında üyelerinin, Suudi Arabistan, Cezayir, Fas, Tunus gibi Arap ülkelerinden, Hindistan’dan ziyaretçiler ile görüşebildiklerini kaydetti.

Fuara Türk firmaların makine parkı ile katılmamasına rağmen büyük ilgi gördüğünü söyleyen Kaçak, “Firmalarımız makineleri olmadığı halde bu kadar ilgiyle karşılaşacaklarını tahmin etmiyordu. Seneye fuara makine parklarıyla katılacaklar. Gelecek yıllarda Türk makinecileri bu fuarda daha çok ses getirecektir.” dedi.

“Türk makineciler Dubai’yi üs olarak seçebilir”
Üye firmaların fuarda, sektörün büyük aktörlerinin Ortadoğu’da nasıl bir strateji ile hareket ettiklerini gözlemlediklerine de dikkat çeken Kaçak, “Avrupalı büyük üretici firmaların Ortadoğu pazarı için Dubai’yi üs olarak seçtiklerini, bayi olarak değil de burada kurdukları kendi firmaları ile ticaretlerini yönlendirdiklerini gördük. Türk makine üreticileri de benzer organizasyonlar oluşturabilir. Sonuçta Dubai üzerinden bölgedeki 8-10 ülkeye gümrüksüz ticaret yapabiliyorsunuz.” diye konuştu.  

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