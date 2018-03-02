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Afrin Harekatı'nda 8 askerimiz şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afrin harekatında 8 askerimizin şehit olduğu, 13 askerimizin de yaralandığı bildirildi.

Afrin Harekatı'nda 8 askerimiz şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afrin harekatında 8 askerimizin şehit olduğu, 13 askerimizin de yaralandığı bildirildi.

02 Mart 2018 Cuma 11:38
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Afrin Harekatı'nda 8 askerimiz şehit oldu

Afrin’de stratejik bir tepeye sızmak isteyen 100 terörist etkisiz hale getirildi. 8 askerin şehit olduğu çatışmada, 13 asker de yaralandı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz. TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada da, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Hatay'ın Hassa ilçesinin karşı tarafına düşen Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, güvenlik güçleri ile PYD/YPG'li teröristler arasında çatışma çıktı. Ağır silahlarla saldırıda bulunan 23 terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ VE MEMLEKETLERİ

Astsubay Uğur Palancı - İzmir

Astsubay Taha Koç - Konya

Uzman Çavuş Arif Demirel - Kastamonu

Uzman Çavuş Burhan Açıkkol - Isparta

Uzman Çavuş Mehmet Dinek - Aydın

Uzman Çavuş Recep Çetin - Eskişehir

Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik - Van

Milliyet

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