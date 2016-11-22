banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Afet sonrası hasarlı alanlara havadan görüntüleme

22 Kasım 2016 Salı 14:25
Bu haber 706 kez okundu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile DASK arasında "Afet Sonrası Hasarlı Alanlarda Havadan Görüntü Alımı ve Veri Üretimine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı

Afet sonrası hasarlı alanlara havadan görüntüleme
ANKARA (AA) - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) arasında "Afet Sonrası Hasarlı Alanlarda Havadan Görüntü Alımı ve Veri Üretimine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Gökhan Kanal, Genel Müdürlükte gerçekleştirilen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, geçmişte de DASK ile işbirliği protokolleri imzalandığını, bu kapsamda Zorunlu Deprem Sigortası olmayanlara işlem yapılmadığını hatırlattı.

Söz konusu protokole ilişkin bilgi veren Kanal, "Allah ülkemizi, milletimizi afetlerin her türlüsünden korusun, kollasın ama diyelim bir doğal afet yaşandı, burada yapılması gereken çalışmalar, tespitler oluyor. Böyle bir anda talep edilmesi halinde biz 24 saat içerisinde afet sahasının ortofoto görüntülerini DASK'a verebileceğiz." diye konuştu. 

Kanal, bu protokol kapsamında haritalamanın ücretli yapılacağına dikkati çekerek, protokolün hayırlı olmasını diledi. 

- "Zararların hızlı bir şekilde tespiti önemli" 

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı da protokol sayesinde önemli bir ihtiyacın giderileceğini belirterek DASK olarak meydana gelebilecek olası bir afet durumunda oluşan zararların hızlı bir şekilde tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Protokolün DASK'ın daha iyi yerlere gelmesinde önemli bir açığı gidereceğini belirten Kayacı, "Bir afet sonrasında hasarlı alanların havadan yapılacak çekimleri vasıtasıyla elde ettiğimiz verilerle şu an DASK bünyesinde yürüttüğümüz Afet Risk Yönetim Sistemi Projesinin önemli bir bileşeni olan finansal analiz ile finansal algılama ve tahmin yazılımının önemli bir girdisi bu protokolle sağlanmış olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Kanal ve Kayacı, protokolü imzaladı. Protokolle olası bir afetin ardından hasarlı alanların 24 saat içerisinde hava görüntülerinin alınması, dijital ortofoto haritalarının üretilmesi, DASK'a teslim edilmesi ile DASK'ın gelecek bilgi ve verileri hasar tespit çalışmalarında kullanması amaçlanıyor.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.