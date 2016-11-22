Afet sonrası hasarlı alanlara havadan görüntüleme

ANKARA (AA) - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) arasında "Afet Sonrası Hasarlı Alanlarda Havadan Görüntü Alımı ve Veri Üretimine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Gökhan Kanal, Genel Müdürlükte gerçekleştirilen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, geçmişte de DASK ile işbirliği protokolleri imzalandığını, bu kapsamda Zorunlu Deprem Sigortası olmayanlara işlem yapılmadığını hatırlattı.

Söz konusu protokole ilişkin bilgi veren Kanal, "Allah ülkemizi, milletimizi afetlerin her türlüsünden korusun, kollasın ama diyelim bir doğal afet yaşandı, burada yapılması gereken çalışmalar, tespitler oluyor. Böyle bir anda talep edilmesi halinde biz 24 saat içerisinde afet sahasının ortofoto görüntülerini DASK'a verebileceğiz." diye konuştu.

Kanal, bu protokol kapsamında haritalamanın ücretli yapılacağına dikkati çekerek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

- "Zararların hızlı bir şekilde tespiti önemli"

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı da protokol sayesinde önemli bir ihtiyacın giderileceğini belirterek DASK olarak meydana gelebilecek olası bir afet durumunda oluşan zararların hızlı bir şekilde tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Protokolün DASK'ın daha iyi yerlere gelmesinde önemli bir açığı gidereceğini belirten Kayacı, "Bir afet sonrasında hasarlı alanların havadan yapılacak çekimleri vasıtasıyla elde ettiğimiz verilerle şu an DASK bünyesinde yürüttüğümüz Afet Risk Yönetim Sistemi Projesinin önemli bir bileşeni olan finansal analiz ile finansal algılama ve tahmin yazılımının önemli bir girdisi bu protokolle sağlanmış olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Kanal ve Kayacı, protokolü imzaladı. Protokolle olası bir afetin ardından hasarlı alanların 24 saat içerisinde hava görüntülerinin alınması, dijital ortofoto haritalarının üretilmesi, DASK'a teslim edilmesi ile DASK'ın gelecek bilgi ve verileri hasar tespit çalışmalarında kullanması amaçlanıyor.

Anadolu Haber Ajansı