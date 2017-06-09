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ADOB'dan sponsorluk anlaşması

09 Haziran 2017 Cuma 12:43
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Ankara Devlet Opera ve Balesi ile bir inşaat firması arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

ADOB'dan sponsorluk anlaşması
ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) tarafından 2017-2018 sanat sezonunda sahnelenecek "Zorba" balesi için bir inşaat firmasıyla sponsorluk anlaşması yapıldı.

ADOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Metin Turan, ADOB Fuaye Salonu'ndaki programda, firmaya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gelecekte diğer firmalardan da katkı beklediklerini belirten Turan, "Bale ve opera sanatı, sponsorların desteği ve gücüyle daha güzel şeylerin sahnelenmesine sebep olacaktır." dedi.

Firmanın Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Özdemir de sanata ve sanatçıya verdikleri değeri ortaya koymak adına ellerinden geldiği kadar destek sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ünlü koreograf Lorca Massine ise sanatın devam etmesinde sponsorların önemine değindi.

Konuşmaların ardından Turan ve Özdemir, "Zorba" balesi için sponsorluk anlaşması imzaladı.


Anadolu Haber Ajansı
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