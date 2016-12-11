“ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLMİŞ 29 ŞEHİDİMİZ VAR“

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiş 29 şehidimiz var. 166 şu ana kadar tespit edilen yaralımız var." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde (PEKOM) İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Bursaspor taraftarının stattan çıkışı sonrasında Çevik Kuvvet ekiplerinin toplanma yerinde saat 22.29'da el düzenekli bomba yüklü bir aracın patlatıldığını belirten Soylu, "El düzenek vasıtasıyla patlatılıyor ve olay yerinde şehitlerimiz ve yaralılarımız oluyor. Aynı dakikalarda 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda yine bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir başka canlı bomba, polisler tarafından fark ediliyor. Etrafı tertibat alınıyor, araç patlatıldıktan hemen sonra o da kendisini, kendisinin etrafında tertibat alan polislerin hemen ortasında patlatıyor." dedi.

Türkiye'nin her noktasında terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik kuvvetlerinin, polisin, jandarmanın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, korucuların, özellikle 15 Temmuz'dan sonra "Acaba güvenlik kuvvetlerinde bir zafiyet olur mu?" düşüncesinin tam aksine, Türkiye'nin her noktasında terör örgütlerini diskalifiye edebilmek ve Türkiye'de terör örgütlerinin tasfiye edilebilmesi için çaba harcadığını anlatan Soylu, "Gün yoktur ki terör örgütlerine zayiat verdirilmesin,onların hain planları engellenmesin. Cansiparane bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Bu akşam da yapılan hain saldırı, aslında bu cansiparane mücadelenin akamete uğrayabilmesi için gerçekleştirilmiş alçak, hain bir saldırıdır." diye konuştu.

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu iki patlamada milletimize üzülerek ve içimiz yanarak belirtiyoruz ki şu anda Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş 29 şehidimiz var. İkisi sivil, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere toplam 27 polis arkadaşımız. 166 şu ana kadar tespit edilen yaralımız var. Yaralılarımızın bir kısmı taburcu edildi ve yaralılarımızın 23'ünün 17'si şu anda ameliyatta, 6'sı ise yoğun bakımda. Patlayan aracın tespitinden yola çıkılarak şu anda emniyet güçlerimizle yapılan operasyon çerçevesinde 10 kişi gözaltına alındı. Gerek olayın gerekse olayın tespiti, nerede ve kimler tarafından planlandığı konusundaki çalışmaları da arkadaşlarımız yürütüyor. Milletimizin başı sağolsun. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

"Mücadelemiz acımasızca devam edecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede birçok unsurla mücadele edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelemizi akamete uğratmak isteyenlerin bir bölümü de maalesef bizim terörle mücadele yasamızı AB'ye giriş karşılığında veya vizelerin serbest girişi karşılığında değiştirmemizi isteyenlerdir. Türkiye'nin güvenlik kalkanını, sürekli olarak düşürme çabasında olanlar, ne kadar yakıcı meselelerle uğraştığımızın muhakkak farkındadırlar. Milletimiz bunu görüyor ve bütün dünya bunu görüyor. Buradan şehit kahramanlarımıza elbette ki sözümüz var. Bu leş sürüsünü bu topraklardan tamamen temizleyene kadar ve bitirene kadar sözümüz onlara odur ki bu mücadelemiz acımasızca devam edecektir. Kimsenin mazeretine bakmayacağımızı, bu akşam hastanelerde ziyaret ettiğimiz ve yüz yüze geldiğimiz ve ahitleştiğimiz arkadaşlarımıza, bütün bakan arkadaşlarımızla, Sayın Başbakan Yardımcımızın başkanlığında belki lafzen değil ama kalben verdiğimiz sözdür. Bu memleket çok badirelerden geçti, milletimizin sabrıyla, vakarıyla ve asaletiyle bunları da geçeceğimize inanıyoruz. Tekrar başımız sağolsun ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

106 ambulans

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise saldırının ardından ilk 4 dakika içerisinde ilk ambulansın olay yerine ulaştığını belirterek, 106 ambulansla ve çok sayıda Ulusal Medical Kurtarma Ekibi elemanı ve 112 acil personeliyle yaralılara müdahale edildiğini anlattı.

Hastanelerde kayıtlı yaralı sayısının 166 olduğunu belirten Akdağ, "Bunların 20'si evlerine gönderilebilmiştir. Şu anda halihazırda ameliyat halinde olan 17 kardeşimiz var, 6 kardeşimiz de yoğun bakımda. Yoğun bakımda olan kardeşlerimizin 3'ünün durumu oldukça ciddi." dedi.

Olayın ardından hastanelere koşan ve yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akdağ, yaralılara acil şifalar dileyerek olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Akdağ, terör belasının üzerinden gelmeye el birliğiyle muvaffak olacaklarını ifade etti.

Anadolu Haber Ajansı