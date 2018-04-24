addresistanbul’dan TAV Passport Kart hediye

30 Nisan - 30 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak olan kampanya, addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi’nde alışverişi daha da keyifli hale getirecek. TAV Passport kart sahipleri,businesscheck- in, özel pasaport- güvenlik kontrolü, ücretsiz lounge kullanımı, ücretsiz ring hizmeti, yılda otuz gün ücretsiz otopark& vale, seçkin alışveriş merkezlerinde anlaşmalı vale noktalarında yılda 12 sefere kadar ücretsiz vale hizmeti gibi bir çok ayrıcalıklı hizmetten faydalanabiliyor.

Ev dekorasyonu alışverişini keyifli hale dönüştüren addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi ayrıcalık ve keşif dolu dünyasıyla sizleri bekliyor.