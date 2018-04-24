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addresistanbul’dan TAV Passport Kart hediye

Yaşam alanları için ihtiyaç duyacağınız tüm dekorasyon ürünlerini tek bir adreste buluşturan addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi, bünyesindeki kampanyaya katılan mağazalardan yapacağınız mobilya ve dekorasyon alışverişlerinizde toplam 5.000 TL’ye TAV ‘Primeclass’ Karşılama& Uğurlama Hizmeti , 15.000 TL’ ye ise 1 yıllık TAV Passport Kart hediye edecek.

addresistanbul’dan TAV Passport Kart hediye

Yaşam alanları için ihtiyaç duyacağınız tüm dekorasyon ürünlerini tek bir adreste buluşturan addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi, bünyesindeki kampanyaya katılan mağazalardan yapacağınız mobilya ve dekorasyon alışverişlerinizde toplam 5.000 TL’ye TAV ‘Primeclass’ Karşılama& Uğurlama Hizmeti , 15.000 TL’ ye ise 1 yıllık TAV Passport Kart hediye edecek.

24 Nisan 2018 Salı 15:20
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addresistanbul’dan TAV Passport Kart hediye

30 Nisan - 30 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak olan kampanya, addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi’nde alışverişi daha da keyifli hale getirecek. TAV Passport kart sahipleri,businesscheck- in, özel pasaport- güvenlik kontrolü, ücretsiz lounge kullanımı, ücretsiz ring hizmeti, yılda otuz gün ücretsiz otopark& vale, seçkin alışveriş merkezlerinde anlaşmalı vale noktalarında yılda 12 sefere kadar ücretsiz vale hizmeti gibi bir çok ayrıcalıklı hizmetten faydalanabiliyor.

Ev dekorasyonu alışverişini keyifli hale dönüştüren addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi ayrıcalık ve keşif dolu dünyasıyla sizleri bekliyor.

Son Güncelleme: 25.04.2018 13:16
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