Adapazarı’nda sezon açılışı

21 Nisan 2018 Cumartesi Günü Toyota Hilux Orman Etabı ile başlayan organizasyon iki gün boyunca kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. İlk günün genel klasmanı galibi eski şampiyonlardan Hüseyin Memi-Muhammed Ali Yılmazer olurken yine eski şampiyonların buluştuğu Birkan İçen-Mustafa Saray ikilisi ikinci oldular. Toyota, Ford ve Mercedes firmalarının seyirci alanında gerçekleştirdiği etkinliklerle renklenen organizasyon, son zamanlardaki en kalabalık seyirci topluluğuna ev sahipliği yaptı.



22 Nisan 2018 Pazar Günü Zeytindalı 54 seyirci etabın izleyicilerden büyük ilgi görürken, zorlu mücadelelere sahne oldu. 22 ekibin tamamlayabildiği sezon açılış yatışı sonunda, Sakarya’dan Birkan İçen-Mustafa Saray ikilisi Nissan Terrano ile genel klasman ve Sınıf 3 birinciliğinin sahibi oldular. Jeep Wrangler ile yine Sinop’tan Cevdet Durdu-Aydemir Uzun ikilisi sınıf 4 birincisi ve genel klasman ikinci olurken, Jeep Grand Cherokee ile Karabük’ten Mehmet Vurulmuş-Mustafa Doğan ikilisi genel klasman üçüncülüğü elde ettiler. Sınıf 1’de Suzuki X-90 ile Mersin’den Ahmet Yağlı Ender Portakal ve Sınıf 2’de ise İstanbul’dan Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Bu sezon 6 takımın yer aldığı Takımlar birinciliğine Adapazarı Belediyesi 54 Takımı ulaştı.

2018 Türkiye Offroad Şampiyonası, 12-13 Mayıs tarihlerinde ANDOFF tarafından Ankara'da düzenlenecek olan 2.ayak yarışları ile devam edecek.