Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
110059
ALTIN
174.736
DOLAR
4.0867
STERLİN
5.7100
EURO
5.0024

Adapazarı’nda sezon açılışı

2018 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak yarışı 21-22 Nisan 2018 tarihinde 54 Otomobil Sporları Kulubü tarafından Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Korucuk mevkiinde gerçekleştirildi. Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Adapazarı Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışa Türkiye’nin farklı illerinden 30 araç ve 60 sporcu katıldı.

Adapazarı’nda sezon açılışı

2018 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak yarışı 21-22 Nisan 2018 tarihinde 54 Otomobil Sporları Kulubü tarafından Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Korucuk mevkiinde gerçekleştirildi. Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Adapazarı Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışa Türkiye’nin farklı illerinden 30 araç ve 60 sporcu katıldı.

24 Nisan 2018 Salı 10:55
2522 Okunma
Adapazarı’nda sezon açılışı

21 Nisan 2018 Cumartesi Günü Toyota Hilux Orman Etabı ile başlayan organizasyon iki gün boyunca kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. İlk günün genel klasmanı galibi eski şampiyonlardan Hüseyin Memi-Muhammed Ali Yılmazer olurken yine eski şampiyonların buluştuğu Birkan İçen-Mustafa Saray ikilisi ikinci oldular. Toyota, Ford ve Mercedes firmalarının seyirci alanında gerçekleştirdiği etkinliklerle renklenen organizasyon, son zamanlardaki en kalabalık seyirci topluluğuna ev sahipliği yaptı.


22 Nisan 2018 Pazar Günü Zeytindalı 54 seyirci etabın izleyicilerden büyük ilgi görürken, zorlu mücadelelere sahne oldu. 22 ekibin tamamlayabildiği sezon açılış yatışı sonunda, Sakarya’dan Birkan İçen-Mustafa Saray ikilisi Nissan Terrano ile genel klasman ve Sınıf 3 birinciliğinin sahibi oldular. Jeep Wrangler ile yine Sinop’tan Cevdet Durdu-Aydemir Uzun ikilisi sınıf 4 birincisi ve genel klasman ikinci olurken, Jeep Grand Cherokee ile Karabük’ten Mehmet Vurulmuş-Mustafa Doğan ikilisi genel klasman üçüncülüğü elde ettiler. Sınıf 1’de Suzuki X-90 ile Mersin’den Ahmet Yağlı Ender Portakal ve Sınıf 2’de ise İstanbul’dan Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Bu sezon 6 takımın yer aldığı Takımlar birinciliğine Adapazarı Belediyesi 54 Takımı ulaştı.

2018 Türkiye Offroad Şampiyonası, 12-13 Mayıs tarihlerinde ANDOFF tarafından Ankara'da düzenlenecek olan 2.ayak yarışları ile devam edecek.

Son Güncelleme: 24.04.2018 11:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dijitalin kalbi Hackathon’da FinTech için atacak
Dijitalin kalbi Hackathon’da FinTech için atacak
Bien Seramik yeni koleksiyonları ile Coverings’te
Bien Seramik yeni koleksiyonları ile Coverings’te
MUL-T-LOCK®' dan e-ticaret desteği
MUL-T-LOCK®' dan e-ticaret desteği

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim