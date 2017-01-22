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Adana'dan Haleplilere yadım

22 Ocak 2017 Pazar 18:38
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Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından 4 tır yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi

Adana'dan Haleplilere yadım
ADANA (AA) - Adana'da, Hayrat İnsani Yardım Derneği'nce temin edilen 4 tır dolusu yardım malzemesi Haleplilere gönderildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Çukurova İlçe Temsilcisi Numan Alıcı, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi otoban kavşağında düzenlenen tırları uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, Suriye'de 6 yıldır tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık trajedisi yaşandığını belirtti.

Dernek tarafından "Halep için harekete geç" sloganıyla Türkiye genelinde 750 tırlık bir yardım kampanyası başlatıldığını vurgulayan Alıcı, "Adana bölge temsilciliği olarak, Adana, Mersin ve Hatay'dan 30 tırlık yardım malzemesiyle kampanyaya katkıda bulunmayı hedefledik. 2016 yılı sonu itibariyle 19 tırımızı uğurladık. Bugün de içinde gıda, su, battaniye, sebze, un, ayakkabı ve halı gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 4 tırı bölgeye gönderiyoruz. Tırlarımız yarın Gaziantep Öncüpınar Sınır Kapısı'nda temsilcilerimiz tarafından karşılanarak Halep'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak." diye konuştu.

Yapılan duanın ardından, tırlar yola çıktı.

Anadolu Haber Ajansı
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