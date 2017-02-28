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Adana'da Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında kavga: 4 yaralı

28 Şubat 2017 Salı 11:35
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Merkez Yüreğir ilçesinde çadırlarda kalan Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı, bazı çadırlar ateşe verildi, çevredeki bazı araçlarda hasar meydana geldi

Adana'da Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında kavga: 4 yaralı
ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı. 

Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, bazı mahalle sakinleri ile çadırda kalan Suriyeliler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3'ü Suriyeli, 4 kişi silahla yaralandı. Kavga sırasında bazı çadırlar ateşe verildi, araçların camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Suriyeli yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavganın ardından ailelerin çadırlarını toplayarak bölgeden ayrılmaya çalıştığı gözlendi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Haber Ajansı
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