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Adana'da özel öğrenci yurdundaki yangın

30 Kasım 2016 Çarşamba 17:17
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Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı: Soruşturma kapsamında, öğrenci yurdundaki görevliler ve yurdun bağlı bulunduğu dernek yöneticileri olmak üzere toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, yangına ilişkin ihmali olan fail ya da faillerin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Adana'da özel öğrenci yurdundaki yangın
ADANA (AA) - Kozan Cumhuriyet Başsavcılığından, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan özel öğrenci yurdundaki yangınla ilgili 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki özel kız öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Yangında 12 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı hatırlatılan açıklamada, "Herkesi derin bir üzüntüye boğan elim olayla ilgili olarak ivedilikle başlatılan soruşturma kapsamında, yangına ilişkin herhangi bir ihmalin bulunup bulunmadığı, varsa bu kişilerin tespiti ve şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmaları amacıyla 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, cumhuriyet savcıları eşliğinde teknik bilirkişilerin yangının meydana geldiği özel öğrenci yurdunda incelemelerde bulunulduğu aktarılarak, "Adana Emniyet Müdürlüğü ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlilerince delil tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma kapsamında, öğrenci yurdundaki görevliler ve yurdun bağlı bulunduğu dernek yöneticileri olmak üzere toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, yangına ilişkin ihmali olan fail ya da faillerin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor." denildi.

Anadolu Haber Ajansı
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