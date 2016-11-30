ADANA'DA ÖZEL ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN

Adana

'nın

Aladağ

ilçesinde bulunan 3 katlı özel bir öğrenci yurdunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.





Yapılan aramada yurdun son katında 12 kişinin cenazesine ulaşıldı. Yaralanan 22 öğrenci, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş çıkan yangına ilişkin, "Yangında 12 vatandaşımızı kaybettik. Bunlardan 11'i öğrenci, biri eğitmen. 22 vatandaşımız da yaralı. İçeridekilerin tamamına ulaştık. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz." dedi.

Demirtaş, olay yerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, özel öğrenci yurdundaki yangının saat 19.25 civarında çıktığını söyledi.

"Durumu ağır yaralı yok"

Demirtaş, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Yaralılardan durumu ağır olan herhangi kimse yok. Yaralıların bazıları pencereden atlamışlar." ifadesini kullandı.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

Yangında yaşamını yitiren 12 kişinin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da morga geldi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü

Bir anda büyüyen yangına ihbar üzerine çağrılan itfaiye ve orman işletme ekipleri müdahale etti

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Demirtaş'tan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valisi Demirtaş'ı telefonla arayarak yangın hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; yangında can kayıplarının olmasından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralanan öğrencilere de acil şifa dileğinde bulundu.

Başbakan Yıldırım bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım, yangına ilişkin ilgili bakanlardan ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan bilgi aldı.

Başbakan Yardımcısı ve bakanlar Adana'da

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yangının çıktığı öğrenci yurduna gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak, burada yaptığı açıklamada, yangın merdiveninin kapısının kilitli olduğu iddialarına ilişkin, "Valimizle, itfaiye dairesiyle diğer arkadaşlarla görüşeceğiz, tabii ki bir ilk durum tespiti yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Bakan Kaya ise yangınla ilgili, "En ufak bir ihmal varsa sonuna kadar titizlikle araştırılacak. İhmali olanlar sonuna kadar cezasını çekecek." ifadelerini kullandı.

Kaya, yaşamını yitirenler arasında eğitmenin küçük yaştaki bir çocuğunun da bulunduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, özel öğrenci yurdundaki yangın nedeniyle bölgede incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya hareket etti.

Trafodaki elektrik kontağından çıktığı şüphesi

Başbakan Yardımcısı Kaynak, İçişleri Bakanı Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ile beraberindekiler, Adana'daki hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Kaynak, ziyaretler sonrası yangının çıkış nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk verilen bilgiler, bu yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı, 'çıkması muhtemel' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Yangının çıkış sebebi araştırılıyor"

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, yangına ilişkin, "Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz." dedi.

Yangında "12 kişininin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı" bilgisine ulaştıklarını belirten Akgedik, "Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Olay yerinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

AB Bakanı Çelik: Çok acı yürek yakan bir haber

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adana'da bir özel öğrenci yurdunda çıkan yangına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'da bir öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden kardeşlerimiz var. Brüksel'de aldığım bu acı haber yüreğimizi yaktı. Çok acı, yürek yakan bir haber. Allah rahmet eylesin kardeşlerimize. Mekanları cennet olsun." değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başımız sağ olsun

Çavuşoğlu da Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Başımız sağ olsun. Rabb'im gencecik yavrularımızın ailelerine sabırlar versin." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, olay yerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Binanın içerisi hem ahşabın tabana döşenmesi hem duvarlara döşenmesi, bunun vernikle kaplanması, yine sentetik malzeme halılarla kaplanması yangının hızla büyümesine sebebiyet veriyor ve yangın merdivenini çocuklar açamayınca bu büyük facia oluyor." diye konuştu.

Sözlü, yangın merdiveninin kapısının kilitli olduğu ilgili iddialara ilişkin, "Çocuklar ya panikten açamadı ya da kilitli. Muhtemelen de kilitli. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali ilk edindiğimiz izlenim." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Haber Ajansı