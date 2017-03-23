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ADANA'DA EKMEKTE GDO TESPİT EDİLMEDİ

23 Mart 2017 Perşembe 14:08
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik: "Kısa süre içinde bu alandaki GDO tartışmalarını ortadan kaldıracağımızı belirtmek istiyorum. Denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor"

ADANA'DA EKMEKTE GDO TESPİT EDİLMEDİ
ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Kısa süre içinde bu alandaki GDO tartışmalarını ortadan kaldıracağımızı belirtmek istiyorum. Denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.

Bakan Çelik, Türkiye genelinde gıda güvenliğine ilişkin sıkı bir denetim mekanizması yürüttüklerini söyledi.

Denetimlerde uygunsuz ürünlerin ifşa edildiğini hatırlatan Çelik, bundan sonra da GDO'yu ürün kullanan firmaların ifşasının da söz konusu olacağını belirtti.

Çelik, dünyanın bir çok ülkesinde GDO'lu ürünlerin kullanıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"ABD'de GDO'lu ürünler kullanılıyor, AB ülkelerinde, Kanada'da, Japonya'da bu ürünlerin kullanıldığını görüyoruz. Özellikle gıda ve yem sanayisinde bu gelişmiş ülkelerde GDO'lu ürünlerin kullanıldığını belirtmek istiyorum. Tabi AB ülkelerinde bu ürünler kullanılırken etiketlere GDO'lu ürün diye yazma zorunluluğu söz konusudur. AB ve diğer ülkelerde bu zorunluluk söz konusu da değil, GDO'lu ürünlerin yem ve bitkilerde kullanılmasının serbest olduğunu söyleyelim. Türkiye'ye gelince, GDO'lu bitki ve hayvan üretmek kanunen yasaktır. 'GDO'lu üretim yaparım efendim' diyen olursa müeyyide olarak 5 yıl ila 10 yıl arasında hapis cezasının olduğunu bir kez daha ifade etmiş olalım. Türkiye'de üretmek yasak, zaten olursa da böyle bir müeyyide var. Birisi bir şekilde GDO'lu ürünü temin etmiş, başkası satmış bir başkası da tüketiciye satmış ise bu sorumluluğu da içeren bir müeyyide olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye bu yasağın yanında sadece mısır ve soyanın yem sanayisinde kullanılmasına izin verilmiş bulunuyor. Yani yem sanayisinde mısır ve soyanın GDO'lu olmasına biyogüvenlik kurulu tarafından müsaade edilmiştir. Bunun sebebi ise besicilik fazla ülkemizde kesip yeme ihtiyacı var yem ihtiyacı 21 milyon ton civarındadır. Bunun 14 milyonunu çeşitli ürünlerden üretiyoruz." 

- "Ekmekte GDO tespit edilmemiştir"
Bakan Çelik, GDO'nun Türkiye'de sadece yemde katkı maddesi olarak kullanılabildiğini ifade etti. Gıdalara karşı gereksiz şekilde kamuoyunun yanıltılmasının doğru olmadığını dile getiren Çelik, bu konuyla ilgili basın kuruluşlarının hassasiyet göstermesini beklediklerini kaydetti. Çelik, güvenilir gıdaya erişimi sağlamada üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceklerini bildirdi. Türkiye'de GDO'lu ürün üretilmediğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de GDO'lu ürünün üretilmesi söz konusu değildir. Bununla ilgili yemdeki var olan biyogüvenlik kurulunun verdiği izinle kısmi ve cüzi açığımızı gidermeye yönelik girişimlerimiz söz konusudur. Kısa süre içinde bu alandaki GDO tartışmalarını ortadan kaldıracağımızı belirtmek istiyorum. Denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. 6 bin 600 teknik personelimizle Türkiye genelinde yaygın bir şekilde gıda güvenliği denetimi yapıyoruz. Bir yıl içinde 2016'da gıdayla ilgili yaklaşık 1 milyon denetim gerçekleştirdik. Bir milyon denetim içinde 15 bin 500 uygunsuzluk tespit edilmiş, GDO ile ilgili değil farklı gerekli işlemler yapılmıştır."

Anadolu Haber Ajansı
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