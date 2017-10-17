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AÇLIK ARTIŞA GEÇERKEN OBEZ NÜFUSU YÜZDE 13’E ULAŞTI

17 Ekim 2017 Salı 10:45
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Dünyada 2000’li yılların başında azalma eğilimine giren küresel açlık, 10 yıllık aranın ardından tekrar tırmanmaya başladı. Açlıkla mücadele eden küresel nüfus 2004 yılından itibaren istikrarlı olarak azalma eğilimden olurken 2014 yılından itibaren artışa geçtiği belirlendi.

AÇLIK ARTIŞA GEÇERKEN OBEZ NÜFUSU YÜZDE 13'E ULAŞTI
Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, açlık ve obezite üzerine bir inceleme gerçekleştirdi. Ajans Press’in Birleşmiş Milletler verilerinden edindiği bilgilere göre dünya nüfusunun tamamını doyurabilecek gıda mevcut olduğu halde 815 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kaldığı belirlendi.2050 yılında 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunda, beslenme ihtiyacının karşılanabilmesi adına küresel gıda üretiminin yüzde 50 artması gerekiyor. Son iki yıl içerisinde değişen durum incelendiğinde dünya genelinde kronik açlıkla savaşanların sayısı 2014 yılında 775,4 milyon iken geçtiğimiz yıl 815 milyona yükseldi. Açlıkla mücadele eden kişilerin dünya nüfusu içerisindeki payı ise yüzde 112e yükseldi.
 
640 MİLYON OBEZ VAR
 
Dünyanın bir kısmı açlıkla mücadele ederken buna karşılık 640,9 milyon yetişkin obeziteyle baş etmeye çalışıyor. Bu sayı ise dünya nüfusunun yüzde 12,8’ine tekabül ediyor. Dünya nüfusu içerisinde obez oranı 1980-2014 yılları arasında ikiye katlanmış durumda. Obez nüfusu dünyanın her bölgesinde artmış olarak görünse de obeziteden en çok Kuzey Amerika, Avrupa ve Okyanusya ülkeleri muzdarip oldu. PRNet’in medya incelemesinde obeziteyle alakalı bu yıl 24 bin 73 haber çıkışı olduğu belirlendi.2015 yılında 14 bin 452 obezite haberi yapılırken bu rakam geçtiğimiz yıl 16 bin 758 oldu. Haber çıkışlarının her sene düzenli olarak artması medyanın obezite konusunu gündemine taşıdığının bir göstergesi oldu. 
Basın Bülteni
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