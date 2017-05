Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali Yoğun İlgi Gördü

Müzik Severler Bahar Ayının Tadını Doyasıya Yaşadı

Dünya lezzetleriyle birlikte sokak lezzetlerin de yer verildiği Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali’nde ziyaretçiler 4 gün boyunca piknik ve tadımlarla baharın tadını çıkardı. Çocuk eğlence parkı, şişme oyun aktiviteleri, macera parkları, tırmanma duvarlarının yer aldığı özel alanda 7’den 70’e herkes keyifli anlar yaşadı.

Gündüz grup konserleri, akşam konserleri ve DJ Performansları ile After Party’lerde müzik, GurmeFest – İstanbul’un vazgeçilmezi oldu. Her gün ayrı bir konseptle ziyaretçileri büyüleyen isimler; ilk gün Grup Art İstanbul, ikinci gün "Türk-Rock" müziğinin sevilen ismi Özge Fışkın, üçüncü gün Türk-Pop müziğinin başarılı yorumcusu Zeynep Casalini ve son gün Latin Night Kapanış Partisi ile Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars sevenleriyle buluştu.

Yemek Sanatının Usta İsimleri GurmeFEST – İstanbul’da Ziyaretçilerle Buluştu

Yemek sanatının usta ismi Sedef İybar “Sağlıklı Yemek Yapıyoruz” Gastro Show’unu, Belçikalı aşçı Bruno Van Damme özel tariflerini, Sağlık Bakanlığı spor elçisi Ece Vahapoğlu "Sağlıklı Yaşamda Cevizin Rolü", Elçin Oflaz ise "Mutfakta Raw Food Devrimi" konulu söyleşisinde sağlıklı yaşamın sırlarını ziyaretçilerle paylaştı.

EKS Mutfak Akademisinden Chef Eyüp Kemal Sevinç, Chef’s Table Mutfak Akademisinden Chef Serkan Bozkurt; seminer, söyleşi ve atölye çalışmalarıyla evde et-yemek pişirme tekniklerini, mutfak ekonomisi ve sırlarını yemek tutkunlarıyla paylaştı.

17 Mayıs 2017, İstanbul. “GurmeFest – İstanbul”, ülkemizin sahip olduğu eşsiz lezzetlerin, kültürel çeşitliliğin ve Türk mutfağının yaşatılması amacıyla, 11- 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Sarıyer Event Garden’da gerçekleşti. Demos Fuarcılık ve Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen GurmeFest – İstanbul Türkiye’nin en geniş kapsamlı Gastronomi festivali olma özelliğini taşıyor.