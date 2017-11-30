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Acıbadem Ankara hastanesi 5. yaşını kutladı

30 Kasım 2017 Perşembe 11:06
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Acıbadem Ankara Hastanesi renkli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Tüm hekim ve çalışanlar beşinci yıl kutlamasında bir araya geldi.

Acıbadem Ankara hastanesi 5. yaşını kutladı
Ankara’da kurulduğu günden bu zaman dilimine kadar başarıları ve kaliteli hizmeti ile adından söz ettiren Acıbadem Ankara Hastanesi, düzenlediği etkinlik ile 5. Yaşını kutladı. Acıbadem Ankara Hastanesi Hastane Direktörü A. Nihan Karaçam Salkaya yaptığı konuşmada; “Türkiye’nin Kalbinde hizmet vermeye başladığımız günden itibaren 5 yılı ardımızda bıraktık. Geriye dönüp baktığımızda Acıbadem Ankara Hastanesi’nin çok yol kat ettiğini görüyoruz. Bunu hep beraber omuz omuza başardık. Başkentlileri bazen hasta, bazen hasta yakını olarak ağırladık. Kimi kez doğum sevinçlerine tanık olduk, kimi kez zor zamanlarında destek. Sunduğumuz her hizmette misafirlerimizi anlamaya, hissetmeye çalıştık. Bilimsel gücümüzü insana dair sevgimizle harmanladık. Onlardan aldığımız güçle, güvenle, ihtiyaç duydukları her anda hizmet vermek için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile hekimlerimize ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlikte daha nice başarılar kutlamaya, yaptığımız ve yapacağımız projeler ile örnek teşkil etmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin sağlık öncüsü Acıbadem’in 5 yıldır Ankara’daki gücü olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörubulut ise Acıbadem Ankara hastanesinde çalıştıkları 5 yıl boyunca gösterdikleri özveriden dolayı hastane çalışanlarına teşekkür etti. 5 yıl boyunca hastanede çalışan personel ve hekimlere takdim edilen plaket ve hediye töreni ile devam eden kutlama, pasta kesimi ile son buldu.
Basın Bülteni
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