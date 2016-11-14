Acar’dan firmalara yılbaşına özel hızlı çözüm

Yeni yıla yaklaştığımız bugünlerde kurumsal hediyeliklerin başında gelen ajanda ve defterler Acar Group’ta üretim sürecine Ağustos ayında başlandı. Firmaların kurumsal kimliğine yönelik verilen siparişlerin her biri tasarıma ve talebe göre değişkenlik gösteriyor. Özellikle üretim sürecini dikkate alan firmalar siparişlerini önceden vererek kendini garantiye alıyor. Acar, yılsonunda firmaların yaşayacağı sıkıntıları öngörerek, henüz sipariş vermemiş firmalara hızlı çözüm sunuyor.

Bazı durumlarda firmalardan acil talepler gelebiliyor ve yüksek adetli siparişlerin üretim süresi uzayabiliyor. İşte tam da bu noktada Acar Basım, uygun fiyat seçenekleriyle son dakika siparişlerine dahi hızlı cevap verebiliyor. Bu dönem için stoklarında hazırladıkları defterler acil siparişlerde isteğe göre sadece logo basılarak teslime hazır hale geliyor.

Termo mukavva taslamalı kapağı, 70 gr. Ivory çizgili iç tasarımı, oval köşeli sayfaları ve boydan lastik detayıyla kolaylıkla kullanabileceğiniz defterler, Acar kalitesiyle firmanıza kurumsal hediye konusunda alternatif oluyor. Kırmızı, gri, siyah ve lacivert renk seçeneklerindeki Acar defterleri, son dakika siparişler için çözüm seçeneğiniz olacaktır.