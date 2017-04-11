Acar Vipbox’tan firmalara prestijli kutu tasarımları

Tüketicilerin satın alma alışkanlıkları her sene farklılık gösteriyor. Durum böyle olunca ürünler arasındaki kalite, işlevsellik ve model farkı da git gide azalıyor. Tüketiciyi ürüne çekmek için farklı yollar arayan firmalar, prestijli kutu sektörüne başvuruyor. Özellikle kurumsal firmaların vip hediyelik setleri, saat, mücevherat gibi sektörler, ürünlerini şık tasarlanmış kutularda tüketicinin beğenisine sunarken, diğer sektörler de kaliteli kutulara rağbet gösteriyor.

Ürünlere farklı bir duruş kazandıran prestijli kutular. Acar Vipbox ile firmaya özel proje bazlı hazırlanıyor. Sert kapaklı kutular ürünü korurken, üzerindeki şık tasarımlar da tüketicinin albenisini kazanıyor. Firmaya ve ürüne yönelik alternatif çalışmaları bulunan Acar Vipbox, yurtiçi ve yurtdışından sipariş almaya devam ediyor.

Firmalar özelinde kaliteli ve prestijli kutu çalışmalarını sürdüren Acar Vipbox, sektördeki pasta payını artırmak için Ar-Ge çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.