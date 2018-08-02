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“ABD’NİN YAPTIRIMLARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

ABD ile hem ticari ve askeri alanlar başta olmak üzere birçok ortaklığımızın olduğunu belirten TİM Başkanı İsmail Gülle,“Bu konuların ticareti etkilemeyeceğine inanıyoruz. Hatta iş dünyası olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ancak hukuka müdahale talebi ile yaptırım uygulanması karşısında şaşkınız” dedi.

“ABD’NİN YAPTIRIMLARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

ABD ile hem ticari ve askeri alanlar başta olmak üzere birçok ortaklığımızın olduğunu belirten TİM Başkanı İsmail Gülle,“Bu konuların ticareti etkilemeyeceğine inanıyoruz. Hatta iş dünyası olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ancak hukuka müdahale talebi ile yaptırım uygulanması karşısında şaşkınız” dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:12
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“ABD’NİN YAPTIRIMLARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD tarafından uygulanan yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “ABD’nin yaptırımları kabul edilebilir değil” diyen Gülle şunları kaydetti: “Öncelikle rahip Brunson konusunun siyasetin değil adaletin bir konusu olduğunun ABD tarafından anlaşılması gerekir. Bağımsız yargımız, hangi ülke vatandaşı olursa olsun tüm fertlere aynı şekilde muamele yaparak kararını verecektir. Ancak ABD’nin bunu bahane ederek yaptırım kararları almasının anlamlı olmadığını düşünüyoruz. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, iş dünyası olarak, ihracatçılar olarak Bakanlarımızın yanındayız. Bakanlarımız sadece ülkemizin menfaatleri için canla başla çalışıyorlar. Bu kararın yerinde olmadığını düşünüyoruz.”

ABD ile ilişkilere de değinen TİM Başkanı “Bugün ABD ile hem ticari ve askeri alanlar başta olmak üzere birçok ortaklığımız söz konusu, 100 yılı aşkın yakın ilişkilerimiz var. Burada yatırımı olan ABD firmaları, ABD’de yatırımları olan Türk firmaları var. 2017 yılında 20 milyar doları aşkın bir ticaret hacmine ulaştık. Siyasi konular siyasetçilerin görüşmeleri sonucu çözülmelidir, bu konuların ticareti etkilemeyeceğine inanıyoruz. Hatta iş dünyası olarak bu konularda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ancak hukuka müdahale talebi ile yaptırım uygulanması karşısında şaşkınız. Bugün Türkiye dünyanın en büyük 20 ülkesi arasında. Ülkemize güvenen tüm yatırımlarımız, ülkemizin hukukuna güvendikleri için buradalar. Aynı hukuk süren davada da bağımsız kararını verecektir” diye konuştu.

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