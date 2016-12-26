AbdiBio’ya ODTÜ’den ödül

Abdi İbrahim tarafından temelleri atılan, 2017 yılında tamamlanması planlanan ve Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi olan AbdiBio, Orta Doğu Teknik Üniversite Genç Girişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen Kristal Ağaç Ödülleri’nde Ar-Ge alanında Girişimcilik Ödülü kazandı. ODTÜ Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende ödülü Abdi İbrahim adına Özel Uzmanlık ve Metabolik Bölüm Müdürü Levent Burnak aldı. Kristal Ağaç Ödülleri, ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu üyeleri tarafından hazırlanan ve oylamaya sunulan anket aracılığıyla belirleniyor. Adaylar, topluluk üyelerinin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, kendi alanlarında büyük başarılara imza atmış, alanında fark yaratmış, yaptıkları girişimlerle örnek oluşturan kişi, kurum ve kuruluşlar arasından seçiliyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Levent Burnak, ODTÜ gibi böylesine önemli bir üniversite tarafından ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Burnak: “Geçtiğimiz yıl 100 milyon dolarlık yatırım ile temellerini attığımız; Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio’nun aldığı bu değerli ödül hepimizi çok gururlandırdı. 2017 yılında tamamlamayı planladığımız AbdiBio’da klasik kimyasal ilaçlarla tam olarak tedavi edilemeyen ve/veya sıklıkla ağır yan etkiler gözlenen kanser, diyabet, romatizma, merkezi sinir sistemi, göz ve kan hastalıkları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçları üreteceğiz. Biyoteknoloji sadece Türk ilaç sektörünün değil, dünya ilaç sektörünün de yükselen değeri. Her zaman cesur ve öncü girişimlerimizle sektöre yön vermeyi hedefleyen bir firma olarak, biyoteknoloji alanında da bu yatırımı gerçekleştiriyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.