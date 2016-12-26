AbdiBio’ya ODTÜ’den ödül

Konuyla ilgili açıklama yapan Levent Burnak, ODTÜ gibi böylesine önemli bir üniversite tarafından ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Burnak: “Geçtiğimiz yıl 100 milyon dolarlık yatırım ile temellerini attığımız; Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio’nun aldığı bu değerli ödül hepimizi çok gururlandırdı. 2017 yılında tamamlamayı planladığımız AbdiBio’da klasik kimyasal ilaçlarla tam olarak tedavi edilemeyen ve/veya sıklıkla ağır yan etkiler gözlenen kanser, diyabet, romatizma, merkezi sinir sistemi, göz ve kan hastalıkları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçları üreteceğiz. Biyoteknoloji sadece Türk ilaç sektörünün değil, dünya ilaç sektörünün de yükselen değeri. Her zaman cesur ve öncü girişimlerimizle sektöre yön vermeyi hedefleyen bir firma olarak, biyoteknoloji alanında da bu yatırımı gerçekleştiriyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.
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