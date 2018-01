Abdi İbrahim’de 6 yeni direktör ataması

105 yıldır dokunduğu hayatları iyileştirmek için tutkuyla çalışan Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim, yeni direktör atamalarıyla kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 4 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Abdi İbrahim, 2018 yılında da yatırımlarına ve istihdama hız vererek büyüme hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.



Abdi İbrahim çatısı altında gerçekleşen yeni atamalarla; AbdiMED Bölüm Direktörlüğü görevine Mustafa Güven, Abdi İbrahim Remede Pharma Tesis Direktörlüğü görevine Can Polat Teker, Üretim Planlama ve Lojistik Direktörlüğüne Aylin Erpak Kurtcu, Merkezi Sinir Sistemi I Bölüm Direktörlüğüne Bargu Erpi, Dermatoloji Grubu Bölüm Direktörlüğüne Hicran Demir ve Özel Uzmanlık Bölüm Direktörlüğüne ise Levent Burnak getirildi.



Mustafa Güven - AbdiMED Bölüm Direktörü

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden 1994 yılında mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü’nde kanser genetiği üzerine yüksek lisans yapan Mustafa Güven kariyerine 1995 yılında DiaMED Diagnostic’te Ürün Sorumlusu olarak başladı. 1996 Yılında Onko&Koçsel İlaçlarında Tıbbi Temsilci olarak başlayan kariyerine sırasıyla Ürün Müdürü, Grup Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Pazarlama ve Satış Müdürü olarak devam etti. 2003 yılı itibariyle Pierre Fabre Medicamet’in Türkiye ofisinin kurucusu olarak bir sene koordinatörlük yaptıktan sonra, 2012 yılına kadar Pierre Fabre İlaç A.Ş. Kurucu Genel Müdürü olarak çalıştı. 2012 yılında Pierre Fabre İlaç ve Dermokozmetik merkez ofislerinin birleşmesi sonrası, 31 Aralık 2016 tarihine kadar Pierre Fabre İlaç Genel Müdürü ve Merkez Destek Fonksiyonlar Genel Direktörü olarak görev yapan Güven, Abdi İbrahim bünyesine 18 Temmuz 2017 tarihinde AbdiMED Bölüm Direktörü olarak katıldı. Güven, temel tedavi, FTR, Ortopedi, Oftalmoloji, Diş hekimliği, Aile hekimliği, KBB ve OTC alanında çalışacak olan ekibi kurarak Direktörlük görevini icra etmeye başladı.



Can Polat Teker - Abdi İbrahim Remede Pharma Tesis Direktörü

2001 yılında Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Kimya Anabilimdalından mezun olan Can Polat Teker, aynı dalda doktorasına devam ediyor. 2002 yılında Pharma Vision’da Üretim Operatörü olarak başladığı kariyerine Abdi İbrahim’de 2003-2006 yıllarında Ar-Ge Uzmanı ve Ar-Ge Takım Lideri olarak devam etti.

Novartis’te 2006-2010 yılları arasında Farmasötik Teknoloji Uzmanı ve Yalın Üretim Altı Sigma Kara Kuşak olarak, 2010-2012 yılları arasında Deva Holding’te Teknoloji Transferi Müdürü ve 2012’de yeniden Novartis’e katılarak 2012-2013 yılları arasında Novartis Singapur üretim tesisinde Üretim Bilimi ve Teknolojisi Müdürlüğü, 2013-2017 yılları arasında Novartis’in Sandoz Gebze 2 tesisinde Üretim Müdürü ve Üretim Bilimleri ve Teknolojisi Direktörü olarak görev yaptı. 2009 yılından bu yana Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde İlaç Endüstrisinde Yönetim yüksek lisans programında öğretim üyeliği yapan Teker, 16 Ekim 2017 tarihinde Abdi İbrahim bünyesine yeniden katılarak Abdi İbrahim Remede Pharma Cezayir Üretim Tesisi Direktörü görevine atandı.



Aylin Erpak Kurtcu - Üretim Planlama ve Lojistik Direktörü

İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede İşletme Fakültesi’nde MBA yüksek lisans programını tamamlayan Aylin Erpak Kurtcu, kariyerine 2003 yılında Abdi İbrahim’de Üretim Planlama Uzmanı olarak başladı. 2008-2014 yılları arasında Üretim Planlama Yöneticiliği ve 2014-2017 yılları arasında Üretim Planlama ve Depo Müdürü olarak görev yaptı. Aylin Erpak Kurtcu, 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle Teknik Operasyonlar çatısı altında Global organizasyonlar ve AbdiBio tesislerinin sorumluluklarının eklenmesi ile birlikte Planlama ve Lojistik Faaliyetlerinden Sorumlu Direktör olarak atandı.



Bargu Erpi – Merkezi Sinir Sistemi I Bölüm Direktörü

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Bargu Erpi, kariyerine 2001 yılında Lundbeck’te tıbbi tanıtım temsilcisi olarak başladı. Erpi, sırasıyla ürün müdürlüğü ve uluslararası marka müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2010 yılında Janssen’de ürün müdürü olarak görev alan Erpi, 2011-2015 yılları arasında GSK’da MSS, Solunum, Üroloji, Aşı ve Kritik Hastalıklar gruplarında farklı pazarlama ve satış görevlerde bulundu. Son olarak Teva’da sırasıyla portfolyo müdürlüğü ve ticari mükemmellik müdürlüğü görevlerini yerine getirdi. 19 Haziran 2017 tarihi itibariyle Abdi İbrahim bünyesine katılan Erpi, Merkezi Sinir Sistemi I Bölüm Direktörü olarak görev yapmaya başladı.



Hicran Demir – Dermatoloji Grubu Bölüm Direktörü

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Hicran Demir, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine 1999 yılında Med İlaç/TEVA da Ürün Müdürü olarak başlayan ve 2001 yılında Abdi İbrahim bünyesine katılan Hicran Demir, birçok farklı uzmanlık alanında Ürün Müdürü, Kıdemli Ürün Müdürü olarak görev aldı. Sonrasında Grup Müdürü, Tanıtım Müdürü ve Bölüm Müdürü olarak satış ve pazarlamada farklı kademelerde yöneticilik yapan Demir, 1 Aralık 2017’den itibaren, dermatoloji ve soğuk algınlığı alanında bölüm direktörü olarak atanarak görev yapmaya başladı.



Levent Burnak – Özel Uzmanlık Bölüm Direktörü

