ABD RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARINI GENİŞLETTİ

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Rusya'ya Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle uygulanan mevcut yaptırımları güçlendirmek için 38 kişi ve kurumu yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımların etkinliğini korumak amacıyla 19 kişi ve 19 kuruluşa daha yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Yaptırım listesine alınan kişilerin çoğunu ayrılıkçı "Luhansk Halk Cumhuriyeti" ile "Donetsk Halk Cumhuriyeti" yetkilileri oluştururken, listede iki Rus hükümet yetkilisinin de yer alması dikkati çekti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarını uzattığını duyurmasından bir gün sonra yapılan açıklamada, "ABD'nin tedbirlerinin uluslararası partnerleriyle aynı çizgide olmasını sağlayacak karar, mevcut yaptırımları delme girişimlerine karşı tasarlandı." ifadelerine yer verildi.

Washington yönetiminin, Ukrayna'nın doğusundaki olaylara ilişkin yaptırımlarını Rusya, Minsk Anlaşması'nın kurallarına tamamıyla yerine getirene, Kırım'la ilişkili yaptırımlarını ise yarımadadaki yasa dışı işgalini sonlandırana kadar sürdüreceği vurgulandı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımlarla ilgili açıklamasında, "Bu yaptırımlar, Rusya'nın diplomatik bir çözüm için çalışmasına yönelik baskıyı sürdürecek. Başkan Donald Trump'ın yönetimi, Ukrayna'nın bağımsızlığını garantileyecek diplomatik sürece ve yaptırımların Rusya Minsk Anlaşması'nın şartlarına uyana kadar gevşetilmemesine kararlılıkla bağlı kalacak." ifadelerini kullandı.

- AB'nin uzatma kararını takip etti

AB Konseyinden dün yapılan açıklamada, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle uygulamakta olduğu yaptırımları 23 Haziran 2018'e kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Uzatılan yaptırımlar çerçevesinde AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor. AB'ye Kırım ve Sivastopol'dan ürün ithalatına izin verilmiyor. Hiçbir AB vatandaşı veya AB şirketi, Kırım ve Sivastopol'dan emlak alamıyor. Bu bölgelerdeki şirketlere finansman sağlayamıyor. Avrupa'nın turistik yolcu gemileri Kırım ve Sivastopol'daki limanlara acil durumlar dışında uğrayamıyor.

Ayrıca Kırım bölgesinde ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı mal ve teknolojiler ihraç edilemiyor. Özellikle petrol, doğalgaz ve maden arama, çıkartma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması engelleniyor. Bu sektörlere teknik destek, inşaat ve mühendislik faaliyetleri verilmiyor.

ABD ve AB, Rusya'ya Mart 2014'ten bu yana Ukrayna'daki saldırgan eylemleri nedeniyle bir dizi ekonomik yaptırım uyguluyor.

Anadolu Haber Ajansı