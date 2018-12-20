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ABD'den çekilme kararı

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD ordusunun, Suriye'nin kuzeyindeki tüm güçlerini çekmeye hazırlandığını ileri sürdü. ABD Başkanı Trump bir açıklama yaptı ve açıklamasında, "Suriye'de olmamızın tek sebebi DEAŞ'ı yendik" dedi.

ABD'den çekilme kararı

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD ordusunun, Suriye'nin kuzeyindeki tüm güçlerini çekmeye hazırlandığını ileri sürdü. ABD Başkanı Trump bir açıklama yaptı ve açıklamasında, "Suriye'de olmamızın tek sebebi DEAŞ'ı yendik" dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 10:42
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ABD'den çekilme kararı

Amerikan basınının ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceğini duyurmasının ardından, Başkan Donald Trump 'Suriye'de kalmak için bir neden kalmadığına' dair tweet attı. Son olarak Beyaz Saray, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını açıkladı.

DONALD TRUMP'TAN ÖNEMLİ TWİTTER MESAJI!

 ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu.

Trump yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ı yendik. Başkanlığım süresince Suriye'de olmamızın tek sebebi buydu." dedi.

ÇAVUŞOĞLU KATAR’DA SURİYE KONUSUNA DEĞİNMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Katar'da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Suriye'deki son duruma ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik yapmayı planladığı harekata ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "DEAŞ Suriye'de ve Irak'taki en önemli sorunlardan biri. Türkiye'den daha fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getiren ülke de yoktur. Biz 3 bini aşkını Suriye'de, binden fazlasını Irak'ta olmak üzere 4 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.   

Son Güncelleme: 20.12.2018 10:55
Anahtar Kelimeler:
İŞİDSavaşSuriyeOrtadoğuEkovitrinçekilmeAbd
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