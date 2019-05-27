Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
85545
ALTIN
250.469
DOLAR
6.0599
STERLİN
7.6850
EURO
6.7829

ABD Başkanı'nın Japonya gezisinin ilk meyvesi

Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'da bulunuyor. Burada görüşmelerini sürdüren Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 savaş uçağı almayı planladığını duyurdu.

ABD Başkanı'nın Japonya gezisinin ilk meyvesi

Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'da bulunuyor. Burada görüşmelerini sürdüren Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 savaş uçağı almayı planladığını duyurdu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:38
1249 Okunma
ABD Başkanı'nın Japonya gezisinin ilk meyvesi

Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'ya gitti.

Trump'ın 4 günlük ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkilerini, İran ve Kuzey Kore meselelerini görüşmesi bekleniyor.

Habertürk'ün haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 savaş uçağı almayı planladığını duyurdu.
Trump yaptığı açıklamada, "Amerika, Japonya'nın savunma kabiliyetlerini geliştirmesini desteklemekle birlikte, son aylarda büyük miktarda askeri ekipman da gönderdik" açıklamasında bulundu.

"İRAN'A ZARAR VERMEK NİYETİNDE DEĞİLİZ"

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Japonya'da ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihcaratına yönelik yaptırımlarının nedeninin, "İran'a zarar vermek" değil, İran'ın "nükleer silahlara erişimini engellemek" olduğunu vurguladı.

İran hükümetini eleştiren Trump, ülkeyi orta doğudaki tüm saldırıların ardında olmakla suçladı ancak ABD'nin ülkede rejim değişikliğine yönelik bir amacı olmadığının altını çizdi.

Tahran'la anlaşma yapacaklarını düşündüğünü söyleyen Trump, "İran'dan birçok insan tanıyorum, bunlar harika insanlar. İran'ın aynı liderlikle harika bir ülke olma şansı var. Rejim değişikliği aramıyoruz, nükleer silah istemiyoruz, sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum" dedi.

Trump, İran'ın büyük bir ticari potansiyeli olduğunu ve ülkenin nükleer silahlanmayı bırakması durumunda onları tekrar "ticari arenaya alarak, neler yapabileceklerini görmek istediğini" söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksi fiyatlarına %30 zam geliyor
Taksi fiyatlarına %30 zam geliyor
Ekopazar'da bu hafta: 26 Mayıs Pazar
Ekopazar'da bu hafta: 26 Mayıs Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami açılışında konuştu
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim