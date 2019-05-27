ABD Başkanı'nın Japonya gezisinin ilk meyvesi

Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'ya gitti.

Trump'ın 4 günlük ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkilerini, İran ve Kuzey Kore meselelerini görüşmesi bekleniyor.

Habertürk'ün haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 savaş uçağı almayı planladığını duyurdu.

Trump yaptığı açıklamada, "Amerika, Japonya'nın savunma kabiliyetlerini geliştirmesini desteklemekle birlikte, son aylarda büyük miktarda askeri ekipman da gönderdik" açıklamasında bulundu.

"İRAN'A ZARAR VERMEK NİYETİNDE DEĞİLİZ"

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Japonya'da ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihcaratına yönelik yaptırımlarının nedeninin, "İran'a zarar vermek" değil, İran'ın "nükleer silahlara erişimini engellemek" olduğunu vurguladı.



İran hükümetini eleştiren Trump, ülkeyi orta doğudaki tüm saldırıların ardında olmakla suçladı ancak ABD'nin ülkede rejim değişikliğine yönelik bir amacı olmadığının altını çizdi.

Tahran'la anlaşma yapacaklarını düşündüğünü söyleyen Trump, "İran'dan birçok insan tanıyorum, bunlar harika insanlar. İran'ın aynı liderlikle harika bir ülke olma şansı var. Rejim değişikliği aramıyoruz, nükleer silah istemiyoruz, sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum" dedi.



Trump, İran'ın büyük bir ticari potansiyeli olduğunu ve ülkenin nükleer silahlanmayı bırakması durumunda onları tekrar "ticari arenaya alarak, neler yapabileceklerini görmek istediğini" söyledi.