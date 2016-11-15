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Abacıoğlu MÜSİAD Bosna-Hersek temsilcisi Selim Dilek ile buluştu

15 Kasım 2016 Salı 09:32
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Ekovitrin Medya Grup Başkanı Kamuran Abacıoğlu, turizme katkılarından dolayı Balkan Tour sahibi Selim Dilek’e teşekkür etti.

Abacıoğlu MÜSİAD Bosna-Hersek temsilcisi Selim Dilek ile buluştu



Balkan Tour'un sahibi ve Bosna-Hersek MÜSİAD temsilcisi ve  Balkanlar Yönetim Kurulu üyesi genç işadamı Selim Dilek ve Makedonya MÜSİAD  temsilcisi Balkanlar  Yönetim Kurulu üyesi genç işadamı Salih utaş bu yil 16 ıncısı düzenlenen uluslararasi MÜSİAD Expo fuarında Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ile buluştular.  Kamuran Abacıoğlu Balkan tour un sahibi genç turizmci Selim Dilek in Balkanlarda turizme yaptiği katkıların Balkanlar'ın tanıtımında oldukça faydalı olduğunu dile getirdi ve kendisini tebrik etti Turizmci Selim Dilek de TRT Avaz kanalında Ekovitrin Medya Grubu tarafından hazırlanan Ay Yıldız'ın izinde programının Makedonya Bosna Hersek Arnavutluk Kosova da yapmış olduğu programların Son derece güzel ses getirdiğini ,bölgede ilgiyle karşılandığını ve Balkanlar'ın tanıtımına ciddi katkılar sağladığını ifade ederek Kamuran Abacıoğlu na Ayyıldız izinde programının güzel Yayınları'ndan dolayı teşekkür etti .Kamuran Abacıoğlu Selim dilek in turizmle ilgili faaliyetleri hakkında bilgi aldı Selim Dilek "Türk insanlarını aynı kökten gelen aynı kültürü bir parçası olduğumuz Balkanlar'a bekliyoruz Balkanlar'ın her tarafı Osmanlı izlerini taşıyor Türk insanları bu bölgeyi mutlaka ziyaret etmeliler " diyerek güzel bir temennide bulundu Selim dilek ve Kamuran abacıoğlu Balkanlarda buluşmak üzere vedalaştı.




Balkan Tour hakkında.

Eylül 2009’da Bosna-Hersek’te kuruldu. Ana Faaliyet alanı olarak Turizm  ve Seyahat Acentası olmak üzere tüm Balkan ülkelerine düzenleyeceği turizm organizasyonlarının yanı sıra ithalat ve ihracat alanlarında da değişik iş kollarında faaliyet göstermek üzere Heyoti d.o.o şirketinin bir Turizm  Acentası olarak faaliyetlerine Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da devam etmektedir . 
Kurulduğu günden sonra profesyonel iş anlayışı, genç, dinamik kadrosu, insanlığa verdiği değer, inandığı ilkelerden asla taviz vermeyen yapısı, hedefleri, ve dünya çapında yaptığı çalışmalarla her platformda yer almayı başardı.
Balkan Tour, merkezi Bosna olmakla beraber Türkiye'de nerdeyse her şehirde, bir Turizm Acentası ile kurduğu güçlü bağlar ve ilişkiler neticesinde tüm Balkan ülkelerinde yapacağı seyahat organzasyonları ile partnerleri arasında bir köprü görevi oluşturmayı ve Balkan Ülkelerini Tüm Dünyaya ve Türkiyeye tanıtmayı başarmıştır .11 yıllık turizm alanındaki tecrübelerini, Balkan Tour adı altında değerli müşterilerine hizmet olarak sunmaya hazırdır. Sizleride bu organizyonlarıdan birinde görmeyi arzularız
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