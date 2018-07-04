"AB İŞ DÜNYASI ONUR ÖDÜLÜ" ZBIGNIEW ROCH

‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘AB İş Dünyası Onur Ödülü’ne layık görülen Avrupa İş Kulübü (EBCA) Başkanı Zbigniew Roch’a, ödülü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından takdim edildi.

Avrupa İş Kulübü (EBCA) Başkanı Zbigniew Roch, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Bugüne kadar Avrupa'da bir çok ödül aldım fakat bugün aldığım ödül benim için daha onur verici. Çok mutlu oldum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişi için önemli girişimlerde bulunduk, toplantılar yaptık ve bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye aynı şekilde yaklaşacağı kanaatindeyim. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

EBCA, AB’nin genişlemesine katkı sağlıyor ve Avrupa’daki ekonomik ilişkiler, bilim ve toplum alanındaki işbirliğini güçlendirici çalışmalar yapıyor. Ayrıca global ekonominin getirdiği ortam içinde, rekabetçi, dünyaya açık, girişimci, piyasa ekonomisine uygun koşulların yaratılması için çabalayan EBCA, iş etiği, eğitim, sosyal sorumluluk, girişimcilik gibi kavramları da teşvik ediyor.

