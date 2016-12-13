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AB İLE ÜYELİK MÜZAKERELERİ

13 Aralık 2016 Salı 15:13
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Avrupa Birliği Genel İşler Konseyinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin geleceği görüşülüyor

AB İLE ÜYELİK MÜZAKERELERİ
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ükelerinin ilgili bakanları, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin geleceği konusunda fikir birliğine varmak üzere bir araya gelirken, müzakerelerin dondurulmasını savunan Avusturya kendi görüşleriyle uyumlu olmayan sonuç bildirisini bloke edeceği tehdidinde bulundu. AB Genel İşler Konseyi, birliğin genişlemesini görüşmek üzere toplandı. Toplantı sonunda yayımlacak bildiride, Türkiye ile ilgili ifadeler konusunda tartışmalar var. Avusturya, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmasını isterken, Hollanda da sert ifadelerin metne girmesi gerektiğini savunuyor. Ancak diğer ülkeler, bu önerilere karşı çıkıyor. Toplantının yapıldığı AB Konseyi binasına girişte konuşan Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, metin konusunda dün geceye kadar müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bugün de görüşmeler yapılacak. Şimdi bu toplantıyı da bekleyelim. Ortak bir karar almaya çaba göstereceğiz ancak bu ortak kararın Avrupa Parlamentosu (AP) kararıyla çelişki içinde ve Türkiye’nin gerçeklerinden uzak olmaması lazım. Avusturya’nın tutumu açık, Avusturya parlamentosunda tüm partiler birlikte bir karar aldık. Bu karar, Türkiye ile yürütülen müzakerelerin dondurulması yönünde." dedi. Metinle ilgili görüşmelerin devam ettiğine dikkat çeken Kurz, "Nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. Biz kendi görüşümüzü bu sonuçta bulamazsak onay vermeyeceğiz. O zaman konseyin sonuç açıklamasını bloke edeceğiz." şeklinde konuştu. 

"Bu zor dönemde kapıları kapatmamamız lazım"
Almanya Dışişleri Bakanlığına bağlı AB konularından sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ise "Umut ederim Türk halkına dayanışma içinde olunduğu yönünde açık bir sinyal veririz. Türkiye'deki insanları ve AB'de bizi de sarsan korkunç son terör saldırısından sonra bu çok önemli. Bu zor dönemde kapıları kapatmamamız lazım." ifadelerini kullandı. AB içinde kapıların kapatılmaması konusunda hemfikir olunduğunu gördüğünü söyleyen Roth, "Kabul edilebilir bir uzlaşmanın ortaya çıkacağını düşünüyorum. Durumun iyi olmadığını biliyorum. Eleştirinin, kapıların kapatılmasına yol açmaması lazım." değerlendirmesini yaptı. 

"Üyelik sürecinde yeni fasılların açılması mümkün değil"
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Üyelik sürecinde yeni fasılların açılması mümkün değil." dedi. Üyelik müzakerelerinin resmen dondurulması yönünde görüş bildirmeyen Belçikalı Bakan, Türkiye ile terörle mücadele, Suriye ve Irak'a giden yabancı savaşçılarla ilgili istihbarat paylaşımı ve göç krizinin yönetimi gibi alanlardaki iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.

"Ümit ederim Türkiye ile konuşmaya devam ederiz"
AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Türkiye ile konuşmaya devam etme umudunu dile getirerek, "Avrupa'ya giden yönü isteyen insanları desteklemek açısından bu önemli. Sebastian Kurz'un Türkiye ile konuşmazsak bu ülkedeki durumu olumlu nasıl etkileyebileceğimiz konusuna cevap vermesi lazım.​" dedi. 

"Katılım müzakereleri aylardır durmuş durumda"
Türkiye'ye üyelik müzakerelerinin dondurulması konusunda sık sık görüş bildiren AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da "Müzakere edeceğiz. Tüm olası iletişim kanallarını açık tutmamız gerekiyor. Ama temelde yapay bir tartışmadan bahsediyoruz. Katılım müzakereleri aylardır durmuş durumda ve önümüzdeki aylarda da bir hareket görmüyorum." diye konuştu. Ankara, Avusturyalı olan Hahn'ın AB'nin değil ülkesinin görüşlerine göre hareket ettiğini savunuyor. 

"Kimin çıkarına" 
AB Genel İşler Konseyi toplantısının başında Türkiye'nin AB Temsilciliği de sosyal medya hesabında, "Avusturya samimiyetsizce zaten bloke edilmiş olan üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını istiyor. Sonrasında olacakları düşündüler mi? Bu kimin çıkarına?" mesajı paylaşıldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Avusturya ve Hollanda oldukça sert ifadelerin yer almasını istiyorlar. Diğer ülkeler ise şimdilik buna direniyorlar. Bu direncin devam etmesini bekliyoruz." demişti.

Üyelik müzakereleri 
AB ile Türkiye arasında 2005 yılından beri devam eden AB'ye katılım müzakerelerinde şimdiye kadar 35 müzakere başlığından 16'sı açılmış durumda. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 14 başlığı bloke ediyor. Kıbrıs sorunu çözülene kadar müzakerelerde ciddi bir ilerleme beklenmiyor.  

Anadolu Haber Ajansı
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