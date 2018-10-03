7,5 Milyon Binanın Acilen Yenilenmesi Şart

Türkiye’de güvenli, nitelikli ve çevreci binaların sayısının artması için kentsel dönüşümün çok büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Çukurova Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Son, her yıl 8 Kasım’da kutlanan Dünya Şehircilik Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Depremden korunmanın tek yolunun önlem almaktan geçtiğini söyleyen Tamer Son, “Resmi verilere göre; ülkemizdeki yaklaşık 20 milyonu aşan yapı stoğunun yüzde 67’si ruhsatsız ve kaçak, yüzde 60’ı ise 20 yaşın üzerindeki güvensiz konutlardan oluşuyor. Bu ürküten tabloya bir çözüm olarak 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşümde Türkiye’de yenilenmesi hedeflenen 7,5 milyon binaya karşın, bugüne kadar kentsel dönüşüm sürecine girebilmiş bina sayısı çok sınırlı kaldı. Ülke genelindeki ve özellikle İstanbul’daki eski binaların acil olarak yenilenmesi gerekiyor. İnşaat sektörünün önünün açılması ve sürecin kolaylaşması kaybedilen zamanın bir nebze de olsa telafisini sağlayabilir. Unutmamak gerekiyor ki, eğer depremde İstanbul büyük zarar görürse Türkiye ekonomisi tehlikeye girer” dedi.

Kentsel dönüşümün hızlanması için acil eylem planı şart

Beklenen büyük deprem nedeniyle özellikle İstanbul’da kentsel dönüşümün çok daha hızlı ve planlı bir şekilde işleyebilmesi için acil eylem planı uygulanmasının şart olduğunu söyleyen Son, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre 2000 yılı sonrasında inşa edilen konutlar hariç tutulduğunda geriye kalan 14 milyon civarındaki konut afet riski taşıyor. Malzeme kalitesi yeterli ölçüde olmayan ve mühendislik hizmeti almamış kaçak yapılar dahil olmak üzere deprem dayanıklılığı düşük yaklaşık 7,5 milyon konutun ise acilen yenilenmesi ya da güçlendirilmesi gerekiyor. Bu noktada kentsel dönüşüm sürecinde Deprem Yönetmeliği’ne uygun güvenli binaların inşa edilmesi kritik önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Kentlerin çağdaş ve kültürel mirasımıza uygun bir mimariye dönüşmesi gerekiyor

Ülkemizde hızlı ve plansız şehirleşmenin getirdiği çok ciddi ve bir türlü çözülemeyen yapısal sorunların var olduğunu belirten Son, “Güvenli ve çevreye duyarlı sürdürülebilir yapıların oluşturulması, geçmişten gelen çarpık kentleşme sorununun çözülmesi, gecekonduların ve sosyal donatılardan yoksun yaşam alanlarının yeniden tasarlanması, kentlerin kültürümüze ve mimarimize uygun çağdaş yapılara kavuşması gerekiyor” diye konuştu. Türkiye’de özellikle büyükşehirlerde çarpık yapılaşmanın yoğun olduğunu hatırlatan Son, bu nedenle şehir planlamasının bütüncül ve sistematik bir anlayışla ele alınması gerektiğini belirtirken, gelecek nesillere kaliteli yaşam imkânı tanımak ve olası felaketlerde kayıpları en aza indirgemek için kentsel dönüşümün şart olduğunu söyledi. Blok bazında kentsel dönüşümün mümkün olmadığını vurgulayan Son, ‘’Bütüncül planlama çözümün ana unsuru, ancak burada da yatırımcı ve halkın baş başa kalmaması gerekiyor. Bu durum hem süreci uzatıyor hem de talepleri ölçüsüz hale getirerek dönüşümü engelliyor’’ dedi.

Şehircilik anlayışına sahip projeler yaygınlaşmalı

Kentsel dönüşümün deprem gerçeği ile yaşayan Türkiye için adeta milli bir dava olması gerektiğini vurgulayan Tamer Son, ‘’Dönüşümle birlikte Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak, kaliteli malzemeler ve en son inşaat teknolojileri ile inşa edilmiş binaların sayısı hızla artacak. Bu noktada tüketicilerin de hem konut seçerken gerekli sorgulamaları yapmaları hem de binalarını yeniletme sürecinde mühendislik ve mimarlık hizmetlerine gereken hassasiyeti gösteren güvenilir firmaları tercih etmeleri çok önemli. Zemin etüdünden projelendirmeye, malzeme kalitesinden yapım faaliyetine kadar bina üretim sürecinin her aşamasında alınacak mühendislik hizmetinin yapıların güvenli ve sürdürülebilir olmasının en önemli teminatı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bireysel yatırımcıların rakam odaklı olmak yerine yapımcı firmaların yetkinliği ve gücüne odaklanmaları çok önemli” dedi.

Kentsel dönüşümü fırsat yarışına çevirmeye çalışmak yerine çözümcül bir yaklaşımla ilerlenmesi gerektiğini ifade eden Son, “Bu süreçte konut odaklı projeler yerine, şehircilik anlayışına sahip yaşam odaklı projeler yaygınlaşmalı. İçinde yaşamaktan keyif alınabilecek, hayatı kolaylaştıran, bireylere bir değer sunan, en ince detayına kadar bütüncül bir yaklaşımla planlanmış, kentin kimliğine ve ihtiyaçlarına uygun, kaliteli projelerin sayısı arttıkça kentlerimiz çok daha yaşanabilir ve gelecek nesillere gönül rahatlığıyla emanet edebileceğimiz yaşam alanları olacak. Kentsel dönüşüm ülkemiz ve insanımız için çok iyi bir fırsat” diyerek sözlerini tamamladı.

