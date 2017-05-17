740. Türk Dil Bayramı törenleri Ermenek’te kutlandı



Türkçe’nin başkentinde 740. yıl coşkusu

Türkçenin ve vefanın başkenti Ermenek’te, Türk Dil Bayramı ve Karamanoğlu Mehmet Bey’i anma etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen törende bir konuşma yaptı.



Türk Dil Bayramı ve Karamanoğlu Mehmet Bey’i anma etkinliklerini 740. kez ülkemizde yaşıyor olmaktan mutluluk duyuyorum diye belirten Belediye Başkanı Sözkesen, “Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği; Türk milletinin dili Türkçe’dir. Türk dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek dilidir”. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır. Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir” sözlerini hatırlattı.

Sözkesen, “Atalarımızın bu denli önem verdiği Türkçemiz bizim ses bayrağımızdır. Bu bayrağı hakkıyla dalgalandıramazsak vatanımıza da layıkıyla sahip çıkamayız” dedi. Bugün burada oluşumuzun sebebi olan Karamanoğlu Mehmet Bey’dir diye belirten Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, “Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve meydanda Türkçeden başka dil kullanmayacaktır. Defterler dahi Türkçe yazılacaktır” diyerek hazırladığı kanunla topraklarındaki her yerde Türkçe konuşulmasını zorunlu hale getirmiş, yani topraklarında Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmiştir” dedi.



“Dilimiz kimliğimizdir, Türkçemizin yozlaşmasına izin vermeyelim”

Dünyada yaklaşık 200 milyon kişi Türkçe konuşmaktadır diye belirten Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, günümüzde Türkçe’nin yaşadığı en büyük sorunun yabancı sözcüklerin istilası ve dilimizin yozlaştırılması olduğunu belirtti.



Sözkesen, konuşmasını “Bunu önlemek için yabancı sözcüklerin yerine Türkçe karşılıklarını kullanmalıyız. Türkçe’nin başkentinde, 740. Türk Dil Bayramı ve Karamanoğlu Mehmet Bey’i anma etkinlikleri kapsamında; yaşadığımız Türkçe heyecanının ortaya çıkmasına vesile olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türkçe için çabalamış tüm atalarımızı huzurlarınızda rahmetle ve minnetle anıyorum” sözleri ile noktaladı.



Ermenek Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün boyunca süren kültürel ve sosyal etkinlere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Ülkemizin tek ve değişmez resmi dilinin Türkçe olduğu gerçeğinden hareketle; toplumda dil bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesine olanak sağlayan Türk Dil Bayramı, her sene ülkemizde kutlanıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede Ermenek’te düzenlenen anma ve Türk Dil Bayramı kutlamalarına siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.