700 Girişimciden Altın Buluşma Başarılı kadınlar eğitimlerde bir araya geldi

Türkiye’de ve dünyanın 125 ülkesinde doğrudan satış yöntemiyle yüz binlerce kişiye gelir sağlayan Farmasi, 700 girişimcisi ile bir araya gelerek Altın Konferans buluşması düzenledi. Ülkemizde ilk kez global bir buluşma gerçekleştiren Farmasi, Türk girişimcilerin yanı sıra Ukrayna, Sırbistan, Tunus gibi ülkelerden girişimcilerini ağırladı. Farmasi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tuna ve Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna ile buluşan başarılı girişimciler Altın Konferans buluşmasında iki gün süren eğitimlerin sonunda eğlenerek stres attı.

Makyaj artisti Tahsin Eryılmaz’dan Uygulamalı Trend Makyaj Teknikleri

Altın Konferansı buluşmasında girişimcilerle bir araya gelen makyaj artisti Tahsin Eryılmaz, makyajın püf noktalarını aktardı. Yaz, ofis ve gece makyajından örnekler sunan Eryılmaz, Farmasi girişimcilerine birebir makyaj eğitimi vereceğini de müjdeledi. Mayıs ayı itibari ile Türkiye’nin dört bir yanına Farmasi ile gideceğini belirten Eryılmaz, vereceği makyaj eğitimlerinin sonrasında profesyonel sertifika da sunulacağının bilgisini verdi.

Selahattin Dönmez, Farmasi girişimcilerine gıda takviyelerini anlattı

Başarılı Farmasi girişimcilerinin bir araya geldiği etkinliğin konukları arasında Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Selahattin Dönmez de yer aldı. 700 girişimciye sağlıklı beslenmenin püf noktalarını aktaran Selahattin Dönmez, gıda takviyelerinin sağlıklı yaşamdaki rolünden bahsetti.



Eğitimler iki gün boyunca sürdü

Alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimlerde Farmasi girişimcileri kişisel yetkinliklerini geliştirdi. Fitoterapist Dr. Ercüment Konur ile sağlıklı yaşamın gereklilikleri hakkında bilinçlenen girişimciler, Dr. C Tuna ürünlerinin içerikleri hakkında detaylı bilgi sahibi oldu. Parfümör Sophie Truitard ile kokuların büyülü dünyasında egzotik bir yolculuğa çıkan girişimciler, Trakya Üniversitesi Kozmetoloji Bilim Dalı Başkanı Dr. Gülşah Gedik ile de cilt bakımının önemi üzerine eğitimler aldı.

Başarılı girişimcilerin ödülü Mercedes otomobil oldu

Farmasi’nin başarılı girişimcileri Altın Konferans buluşması sonunda Mercedes otomobil hediyelerine kavuştu. Başarılı girişimcilere otomobillerini takdim eden Farmasi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tuna, girişimcilerinin her zaman yanında olduğunu belirterek başarılı çalışmaların tüm Farmasi ailesini gururlandırdığını belirtti.

Eğitimler bittiğinde eğlence başladı

Eğitimleri tamamlayan Farmasi girişimcileri, iki günün sonunda Anadolu Ateşi’nin nefes kesen gösterisini izledi. Etkileyici müzikleri ve uyum içindeki dansları ile Anadolu Ateşi, girişimcilere unutulmaz bir gösteri sergiledi. Girişimciler günü şarkıcı Cumhur’un eğlenceli performansı ile sonlandırdı.

Dünyada 125 ülkeye ihracat gerçekleştiren Farmasi, 2000’den fazla ürün gamı ile fark yaratıyor. Kozmetik cilt bakımı ve makyaj ürünlerinden, el ayak bakımı, temizlik ürünleri, diş macunu ve ıslak mendile kadar geniş bir portföy sunan Farmasi, 1.5 milyon girişimcisi ile tüm dünyada hizmet veriyor.