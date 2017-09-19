67. ULUSLARARASI FRANKFURT OTOMOBİL FUARI'NA YOĞUN İLGİ

FRANKFURT (AA) - Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından olan ve bu yıl 67’ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı (IAA) yoğun ilgi görüyor.

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve basın gününün ardından 16 Eylül’de halka açılan fuarın bu yılki ana teması "Gelecek Şimdi" olarak belirlendi.

İki yılda bir Paris Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak yapılan Frankfurt Otomobil Fuarı'na, bu yıl 39 farklı ülkeden yaklaşık bin firma katılıyor. Amerika ve Asya'dan 50'nin üzerinde büyük otomobil üreticisi, fuarda, yeni model ve teknolojilerini sergiliyor. Yoğun ilgi gören fuar, yeni araçların yanı sıra geleceğe yönelik prototipleri de otomobilseverlerle buluşturuyor.

2015 yılındaki 230 bin metrekarelik alana kıyasla bu yıl inşaat çalışmaları nedeniyle 200 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda, 228 farklı model aracın dünya galası yapılacak. Fuarda 64 Avrupa galası ve 32 de Almanya galası gerçekleştirilecek.

Fuara 15 Eylül Cuma günü itibarıyla 9 bin 600'den fazla medya temsilcisi akredite oldu. Akredite olan medya temsilcilerinin yarısı yurt dışından gelirken, 400'den fazla gazeteci ile Çin ilk sırada yer aldı. Çin'i Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve Japonya izledi.





- Sürücüsüz otomobil programları

Bağlanabilirliğin yanı sıra "elektrikli hareketlilik (electric mobility)", 67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nın diğer önemli bileşeni oldu. Birçok üretici, fuarda, elektrikli modellerini sergilerken, bu yıl sürücüsüz otomobil programları da fuarın öne çıkan konseptlerinden. Fuarda, test sürüşleri ve çocuklar için eğlence etkinlikleri, ziyaretçiler için de kariyer ve iş imkanları bulunuyor. Ziyaretçiler, özel bir alanda sergilenen model araçları da yakından inceleyebiliyor. Farklı fiyat tarifelerinin uygulandığı fuar, 4,50 avro ila 18 avro arasında değişen fiyatlarla ziyaret edilebiliyor. Engelli ziyaretçiler ve 7 yaşından küçük çocuklar ise 24 Eylül’de sona erecek fuarı ücretsiz ziyaret edebiliyor.

Anadolu Haber Ajansı