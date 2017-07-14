EDİRNE (AA) - 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gelenekleri gereği, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i kent girişinde karşıladı.

Belediye önünden davul ve zurnayla Belediye Başkanı Gürkan önderliğinde hareket eden, aralarında, siyasetçiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve eski Kırkpınar ağalarının da bulunduğu kortej, ağayı karşılamak üzere Talatpaşa Asfaltı'na kadar yürüdü.

Şehirde konakladığı otelden yaya olarak hareket eden Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'le buluşan başkan Gürkan, Selim'e önce çiçek verdi sonra da üst üste 3 kez ağalık yapması nedeniyle ikinci ağalık kemerini taktı.

Başkan Gürkan, burada yaptığı konuşmada, yağlı güreşlerin Türk milletinin gücünü, disiplinini ortaya koyan en önemli ata sporu olduğunu belirtti.

656 yıllık efsanenin 2 altın kemerli ağası Seyfettin Selim'e, ikinci altın kemeri taktığını vurgulayan Gürkan, "Kemeri size takmak taşımak da size nasip oldu Allah utandırmasın. Kırkpınar yağlı güreşleri için Türkiye'nin dört bir yanından gelen değerli güreş severler onur verdiniz.Yağlı güreşler büyük milletimizin Türk milletinin gücünü, disiplinini yiğitliğini ortaya koyan en önemli ata sporumuzdur. Türkün bin yıllık geleneğine ev sahipliği yapmak, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat kentinde yapmak bizler için büyük bir onurdur. 656 yıldır devam eden geleneklerini koruyarak devam ettirmek en büyük gayemizdir. 656. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerimiz hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Ağa Selim ise Kırkpınar güreşlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ''656. Tarihi Kırkpınar'ın hayırlı olmasını diliyorum. Ağa olarak 656. Kırkpınar'ın centilmenlikle geçmesini istiyorum Ben ağalık görevimi yaptım. Ağalık yapacak 15-20 tane aslan orada hepsine yakışır herkese teşekkür ediyorum. Belediyelerin güreşlere destek vermesini istiyorum." dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gürkan ve Selim önceki Kırkpınar ağaları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ağanın da katıldığı kortej, belediye binası önünde Edirne Valisi Günay Özdemir'i karşıladı. Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen kortejin, anıta Kırkpınar çelengini koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra korteje katılanlar Pehlivan Mezarlığında, pehlivanların kabri başında dua etti. 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı, bu akşam Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak.

Anadolu Haber Ajansı