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600’ü Aşkın BMC Tedarikçisi “Hep Birlikte Geleceğe” dedi

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, 3. Tedarikçiler Genel Kurulu’nu 4 Ekim Perşembe günü, Kaya İzmir Thermal & Convention’da, 600’ü aşkın yerli ve yabancı tedarikçinin katılımıyla gerçekleştirdi.

600’ü Aşkın BMC Tedarikçisi “Hep Birlikte Geleceğe” dedi

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, 3. Tedarikçiler Genel Kurulu’nu 4 Ekim Perşembe günü, Kaya İzmir Thermal & Convention’da, 600’ü aşkın yerli ve yabancı tedarikçinin katılımıyla gerçekleştirdi.

05 Ekim 2018 Cuma 16:46
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600’ü Aşkın BMC Tedarikçisi “Hep Birlikte Geleceğe” dedi

Türkiye için daima en iyisini yapma hedefiyle yola çıkan ve 50 yılı aşkın süredir durmadan çalışan BMC, ortak bir vizyon geliştirme kapsamında, tedarikçileri ile buluşmaya devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen BMC Tedarikçiler Genel Kurulu, “Hep Birlikte Geleceğe” sloganıyla ve 450 firmanın 600’den fazla temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. Kurula, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’ın yanı sıra, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk, İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir ve İcra Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk ve BMC Genel Müdürleri de katıldı.

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC’nin, 3. Tedarikçiler Genel Kurulu açılış konuşmasını yapan İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir şöyle konuştu:

“Sahip olduğu insan kaynağı ve yarım asrı aşan deneyim ve uzmanlığıyla BMC’nin şimdiye kadar elde ettiği başarıların kahramanları bordrolu 3 bin BMC’linin yanı sıra; Yerli ve yabancı sermayeli bugün burada bizlerle olan ve olamayan tedarikçilerimizin uzman kadrolarındaki binlerce kişidir. Bugünlere hep birlikte geldiğimiz, başarılarımıza birlikte imza attığımız iş ortaklarımızla böyle büyük bir aile olmaktan ve geleceği hep birlikte kucaklamaktan gurur duyuyoruz.”

BMC’nin küresel ölçekte büyüyen yapısı ve gelecek projeksiyonu ile ilgili aktarımlarda bulunan Denkdemir, firmanın gelecek dönemde gerçekleştireceği projeler ile ilgili katılımcılara açıklamalarda bulundu. Yanı sıra, BMC’nin yükselen ciro trendi, güçlü insan kaynağı ve yakın zamanda lansmanı yapılan yeni Kamyon Ailesi TUĞRA’ya dair paylaşımlar da sunumda yer aldı.

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